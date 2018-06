Higuain e Juventus | crepe e mercato | cosa succede

Juventus-Inter - scambio Icardi-Higuain : c’è il sì di Spalletti e Allegri : Juventus-Inter, SACAMBIO Icardi-Higuain- Arriva il primo sì sul potenziale scambio di mercato tra Juventus e Inter per quel che riguarda Icardi e Higuain. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, sarebbe arrivato il sì di Spalletti e Allegri. Il tecnico nerazzurro avrebbe aperto totalmente all’addio del suo capitano considerando l’arrivo di Higuain e un guadagno […] L'articolo ...

Calciomercato Juventus - Icardi per Higuain e soldi : primi sì : Se mi piacerebbe giocare in Premier League? Certo, è il campionato più bello del mondo e mi piacerebbe giocarci'

Juventus - le ultime su Higuain : i bookmakers hanno le idee chiare : Il futuro è alla Juve, ma se proprio dovesse andar via gli piacerebbe giocare in Premier League. Detto, fatto: i bookmaker hanno preso alla lettera le dichiarazioni di Gonzalo Higuain, rilasciate nel ritiro dell’Argentina a Barcellona: “Per adesso mi trovo bene e sono felice alla Juventus, mia figlia per adesso crescerà a Torino, ma mi piacerebbe giocare in Premier League”. Snai ha aperto le scommesse sul futuro del Pipita e le quote ricalcano ...

Gonzalo Higuain sempre più lontano dalla Juventus : 'Sì - mi piacerebbe giocare lì' - è quasi addio : Il futuro di Gonzalo Higuan sempre più lontano dalla Juventus . Il centravanti argentino sarebbe nell'orbita del Chelsea ed è lui stesso a lanciare più di un indizio da Barcellona, ritiro mondiale ...

Calciomercato Juventus - Higuain : 'Mi piacerebbe giocare in Premier - ma a Torino sono felice' : Gonzalo Higuain ha parlato dal ritiro dell'Argentina a Barcellona e ai microfoni di ESPN ha rilasciato anche alcune dichiarazioni sul suo futuro, da qualche settimana al centro di rumors che lo ...

Calciomercato Juventus - Higuain annuncia l’addio! : Calciomercato Juventus – Ormai rimangono pochi dubbi, l’attaccante Gonzalo Higuain è sempre più lontano dalla Juventus, il ciclo in bianconero è finito. Una conferma sembra arrivare anche dallo stesso Pipita a ESPN: “Ho un contratto con la Juventus e nessuno mi ha comunicato nessuna variazione, sono molto tranquillo, la mia anima resta a Torino per ora. Se un giorno mi piacerebbe giocare in Premier? Certo che sì, è il miglior ...

Juventus - Higuain allo scoperto : “Mi piacerebbe giocare in Premier League” : Juventus, Higuain- L’attaccante dell’Argentina spaventa la Juventus e tuona dal ritiro dell’Argentina ai microfoni di “ESPN“. L’argentino ha evidenziato il cammino dell’Argentina al prossimo mondiale e l’annullamento dell’amichevole contro l’Israele. Poi un messaggio in vista del futuro che ha allarmato il popolo bianconero: “Mi piacerebbe giocare in Premier League”. SUL ...

Calciomercato Juventus/ Chiaradia : Morata bianconero? Perchè no - ma Higuain potrebbe partire - esclusiva - : Calciomercato Juventus: intervista esclusiva a Pietro Chiaradia sulle prossime mosse di mercato della Vecchia Signora. Possibile l'arrivo di Morata.

Juventus - marcia Champions : assalto a Lewandowski in caso di addio ad Higuain : Juventus, marcia Champions- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in chiave mercato. Secondo come riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, i bianconeri starebbero osservando molto attentamente la situazione Lewandowski. L’attaccante polacco ha già affermato di voler cambiare aria e sarebbe ormai pronto a dire addio al Bayern Monaco. La Juve […] L'articolo ...

Calciomercato Juventus - John Elkann conferma la possibile cessione di Higuain : Calciomercato Juventus – Sempre più vive le voci su una possibile cessione da parte dell’attaccante della Juventus Gonzalo Higuain, ecco le dichiarazioni di John Elkann: “Il Calciomercato, nell’anno del Mondiale, è molto difficile. Tutto succede dopo, può capitare di tutto e non è che abbia molto da dire oggi”. Non si esclude quindi una possibile partenza del Pipita, il Chelsea il club più interessato ma non sono da ...

Bookmakers scatenati attorno al caso Higuain : la quota “favorita”? Resta alla Juventus : Higuain potrebbe lasciare la Juventus solo a fronte di un’offerta folle che potrebbe pervenire dalla Premier League, il Chelsea è sulle sue tracce Qualcuno dice che andrà al Milan, che cerca un centravanti di peso. Qualcun altro invece non esclude che possa finire all’Inter, in un possibile scambio tutto argentino con Mauro Icardi. Si accettano scommesse sul futuro di Gonzalo Higuain destinato, si dice, a lasciare la Juve per via del ...