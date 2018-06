Hideo Kojima e Phil Spencer saranno presenti all' E3 Coliseum

eurogamer

(Di venerdì 8 giugno 2018) Anche quest'anno si rinnova il consueto appuntamento con l'E3che vedrà la partecipazione di grandi nomi provenienti dal mondo dei videogiochi e non solo.Come riporta VG247.com l'evento in questione sarà presentato da Geoff Keighley e darà spazio ad ospiti del calibro die del director Jordan Vogt-Roberts, responsabile di Kong: Skull Island e al lavoro sull'adattamento cinematografico di Metal Gear. Ma non finisce qui, anche il boss di Xbox, Todd Howard di Bethesda, Amy Hennig (ex creative director di Naughty Dog) e il worldwide creative director di Epic Games Donald Mustard faranno la loro comparsa. Ci sarà anche un panel dedicato a Call of Duty: Black Ops 4 e alla sua modalità zombie, oltre approfondimenti dedicati a Spider-Man, The Last of Us: Part 2, e World of Warcraft. Tra gli ospiti estranei al mondo videoludico abbiamo invece il Director Darren ...