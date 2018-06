“HELP the Ocean” | il grido dell’ambiente arriva a Roma

huffingtonpost

(Di venerdì 8 giugno 2018) Dopo aver fatto il giro del mondo, dalla sede Unesco a Parigi a quella delle Nazioni Unite a New York, passando per Madrid, Venezia e Milano, ild'aiuto per l'ambiente di Maria Cristina Finucci, artista, architetto e designer, torna a, dopo esser già stato al Museo MaXXI nel 2013, ma in una location ancora più esclusiva: il Parco Archeologico del Colosseo, nel quadriportico di Santa Maria Antiqua, all'interno del Forono. Da domani fino al 29 luglio prossimi, infatti, sui resti della Basilica Giulia, turisti e cittadini troveranno "HELP the Ocean", un'installazione luminosa formata da un insieme di gabbioni Maccaferri in rete metallica, rivestiti da un ricamo di sei milioni di tappi di plastica colorati che – come ci spiega l'artista – "vuole simulare un ritrovamento archeologico che potrebbe essere un giorno emblematico della nostra era, ...