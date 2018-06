Harry e Meghan | viaggio di nozze top secret? «Ecco dove stanno per alloggiare»

La Regina ho tolto la foto di Harry e Meghan : In bella vista su un tavolino della Audience Room, la sala in cui la Regina Elisabetta II incontra grandi personalità, campeggiava fino a poco tempo fa una foto di Harry e Meghan incorniciata in un quadro. Peccato che l'immagine dei due neosposi, avvistata per la prima volta a inizio giugno, sia stata subito rimossa e sostituita da un'altra che ritrae il principe Harry con suo fratello William.Ma perché la Regina avrebbe fatto una ...

Il principe Harry e Meghan Markle sono tornati dalla luna di miele e lui non potrebbe essere più raggiante : <3 The post Il principe Harry e Meghan Markle sono tornati dalla luna di miele e lui non potrebbe essere più raggiante appeared first on News Mtv Italia.

Harry e Meghan Markle sono in luna di miele in Irlanda : Harry e Meghan Markle sarebbero già in luna di miele secondo indiscrezioni riportate dall’Express. La coppia si troverebbe in Irlanda in un hotel a 5 stelle nell’esclusivo castello di Ashford. La presenza dei Duchi del Sussex sarebbe stata rivelata da alcuni tweet in cui gli utenti si lamentano per le eccessive misure di sicurezza intorno al maniero. Qualcuno ha scritto di non poter accedere all’interno perché si trovano lì ...

Luna di miele in una castello irlandese per Harry e Meghan? : All’inizio fu la Namibia la meta più gettonata per la Luna di miele di Harry e Meghan. Una manciata di tende in mezzo al nulla (ma super lusso) dove trascorrere i primi giorni dopo il royal wedding, lontani da gossip e stampa. Poi il Canada, dove (si vociferava qualche mese fa) la regina Elisabetta avrebbe voluto spedire volentieri il nipote e la neo moglie americana, per togliersi lei dalle scatole (una divorziata!) e responsabilizzare al ...

La Regina ha concesso a Meghan Markle un privilegio negato perfino a William - Harry e Kate : Meghan Markle avrà un privilegio che non è ancora mai stato concesso né al marito Harry né a William né a Kate. Secondo i media inglesi, la Regina Elisabetta II ha invitato la neosposa a salire sul treno reale, sul quale possono viaggiare solo i membri senior della royal family, ovvero il principe Filippo, Carlo e Camilla. Il treno viaggerà verso il Cheshire giovedì, dove la sovrana ha una serie ...

La figlia di Harry e Meghan non avrà alcun titolo nobiliare : Il principe Harry e Meghan Markle il giorno del loro matrimonio (il 19 aprile 2018) sono diventati rispettivamente il duca e la duchessa del Sussex. Ma se avranno una figlia femmina, questo titolo non potrà essere trasmesso. A un erede maschio, invece, sì. Questa «discriminazione» dipende da un antico e rigido protocollo reale secondo il quale il titolo nobiliare può essere trasmesso solo tra uomini. E ciò vuol dire che se il nipote di ...

“L’altra Meghan”. Identiche : la moglie di Harry ha una sosia. Si fa fatica a distinguerle. Chi è (e com’è) la ragazza che tutti i giorni viene scambiata per la ‘versione’ più celebre : E se vi dicessimo che Meghan Markle ha una sosia praticamente perfetta? Parliamoci chiaro, dopo il suo matrimonio con il principe Harry, Meghan Markle è diventata una delle persone più note al mondo e come per tutti i Vip, se fosse riconosciuta per strada o dentro un negozio a fare la spesa, è probabile che verrebbe assalita dai fotografi e dai curiosi a caccia di un selfie. E allora a cosa le potrebbe servire una sosia? Beh, per fare ...

Harry e Meghan Markle/ Il York Cottage è il regalo di nozze della regina Elisabetta : Harry e Meghan Markle, svelato il regalo di nozze della regina Elisabetta II: un Cottage all'interno della tenuta di Sandringham, il York Cottage(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 16:45:00 GMT)

Principe Harry e Meghan Markle : se avranno una figlia - non erediterà nessun titolo reale : Ma la Regina potrebbe cambiare le regole The post Principe Harry e Meghan Markle: se avranno una figlia, non erediterà nessun titolo reale appeared first on News Mtv Italia.

La figlia di Meghan Markle e del principe Harry potrebbe infrangere uno dei più rigidi protocolli reali : Se Harry e Meghan avranno una bambina, quest'ultima non potrà ereditare i loro titoli reali. Ciò si deve ad un antico protocollo, secondo il quale il titolo di duca può essere trasmesso solo ad un maschio e non ad una femmina. Dato, però, l'impegno della Markle nel campo dei diritti delle donne, molti scommettono che questa rigida regola potrebbe cambiare.Grazie al Crown Act del 2013, la regina Elisabetta II ha ...

“Per un giorno intero”. Meghan Markle - la richiesta della regina. E a poche settimane dalle nozze con Harry! : Le voci di una presunta gravidanza di Meghan Markle, che quindi avrebbe sposato il principe Harry già in dolce attesa, sono ancora in piedi ma di conferme, per ora, nemmeno l’ombra. Così come non ci sono news sulla luna di miele. Solo ipotesi, più o meno fantasiose sulla destinazione, e illazioni a ruota libera sui motivi del rinvio. Sì, perché che il viaggio di nozze di Harry e Meghan fosse stato rimandato si sapeva già dai primi ...

Harry e Meghan : i segreti del matrimonio li racconta National Geographic : Il matrimonio di Harry e Meghan non è solo gossip: a tre settimane dal Royal Wedding che ha tenuto incollate davanti alla tv oltre 8 milioni di persone solo in Italia e dopo giorni di commenti su abiti, acconciature, comportamenti di ex, parenti reali e amici hollywoodiani, Netional Geographic torna sul matrimonio del principe e dell'attrice per raccontarne il dietro le quinte.prosegui la letturaHarry e Meghan: i segreti del matrimonio li ...

Si sposa l’ex di Meghan (e anche la ex di Harry) : A due settimane dal royal wedding di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle qualcosa di bello sembrerebbe muoversi anche per i rispettivi ex, che hanno cominciato a guardare avanti con rinnovata fiducia nelle storie d’amore. Andrà presto di nuovo all’altare Trevor Engelson, primo marito di Meghan, che ha appena fatto la fatidica domanda a Tracey Kurland, al suo fianco dal novembre 2017, lo stesso mese dell’annuncio ufficiale ...

Se Harry e Meghan diventano vicini di casa dei Beckham : Il principe Harry e Meghan Markle saranno presto vicini di casa dei Beckham. I neo duchi del Sussex, infatti, avrebbero firmato un contratto di affitto per una nuova casa. In attesa che il Nottingham Cottage nella tenuta reale di Kensington Palace, loro alloggio «ufficiale», venga ristrutturato e in attesa di scoprire se la regina regalerà loro una nuova dimora, come aveva fatto nel 2011 con Kate Middleton e William donandogli la casa di ...