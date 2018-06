Guti-Real | bookie ci credono e quota crolla da 9 | 00 a 2 | 50

calcioweb.eu

(Di venerdì 8 giugno 2018) La dichiarazione decisiva è arrivata da Victor Valdez, presidente del Murcia: “non verrà da noi ma andrà alMadrid”, ha spiegato il numero uno del club di terza divisione, scatenando un terremoto sulle lavagne dei bookmaker. José Mariaérrez Hernández, conosciuto appunto come, era già nella lista dei quotisti internazionali, visto il suo lunghissimo passato da giocatore blanco. Fino a ieri, però, laper il suo arrivo in panchina, riporta Agipronews, era decisamente alta, a 9 volte la posta. Le parole di Valdez hanno ribaltato la situazione: ora è lui la prima scelta in tabellone, a 2,50, davanti ad Antonio Conte, entrato anche lui nel gruppo dei ‘favoriti’ sebbene a 4,00. Dietro il tecnico italiano rimane in piedi la pista Pochettino, ora però offerto a 7,00 alla pari con Wenger, mentre il colpo di scena con Maurizio Sarri pagherebbe ...