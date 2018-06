Guida al silenzio per il Governo del cambiamento

huffingtonpost

(Di venerdì 8 giugno 2018) C'è una voce che gira sui social network, sempre più impellente: Cari Di Maio e Salvini, la campagna elettorale è finita. Lo stesso consiglio si legge in alcuni autorevoli editoriali. Si può essere d'accordo? Non proprio.Lo "storytelling" quotidiano, basato sull'utilizzo della disintermediazione come metodo di propaganda (quando si comunica direttamente senza passare tramite i giornalisti), non può essere interrotto drasticamente perché non sarebbe capito dai fan e sicuramente strumentalizzato dagli oppositori al grido: "Dove sono finiti gli slogan?"L'invito però è corretto come sottolinea anche Enrico Mentana con: "Surtout pas trop de zèle" citando Talleyrand ed è soprattutto dedicato ai neo-timonieri, a chi si trova dopo pochi mesi dal 4 marzo a ricoprire ruoli di primissimo piano.Ildel, ...