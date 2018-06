Guatemala | sale a 109 il numero delle vittime dell' eruzione vulcanica

Guatemala - eruzione del vulcano Fuego : il bilancio delle vittime sale a 109 : Il bilancio ufficiale dell’ eruzione del vulcano Fuego in Guatemala è salito a 109 morti: l’aggiornamento è stato fornito dall’Agenzia nazionale delle Scienze forensi, che prima aveva registrato 99 decessi ufficiali. I corpi recuperati sono stati trasportati in camere mortuarie di fortuna allestite nei pressi della zona più colpita dall’ eruzione , a Sud della capitale Città di Guatemala . L'articolo Guatemala , eruzione del ...

Guatemala - vulcano : sale bilancio morti : 5.00 Sono saliti ad almeno 7 i morti dell'eruzione del vulcano del Fuego vicino la capitale del Guatemala , Guatemala city. I feriti sono una ventina. Si teme però un bilancio di vittime molto più alto perché un numero ancora imprecisato di persone è ancora disperso. Aumenta di ora in ora anche il numero delle persone costrette ad abbandonare le proprie abitazioni:sono ormai oltre 3000, messe in fuga dalla cenere rovente che sta ricoprendo le ...

Il Guatemala trasferisce l’ambasciata a Gerusalemme : Gli Stati Uniti d’America elogiano il Guatemala per avere trasferito l’ambasciata in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme . “Grazie ai

Usa lodano il Guatemala su Gerusalemme : 1.21 Gli Usa elogiano il Guatemala per aver trasferito ieri l'ambasciata in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme . "Grazie ai nostri alleati dell'emisfero occidentale per essersi uniti a noi nel riconoscere la capitale di Israele e per incoraggiare analoghe mosse", si legge in una nota della portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders."Siamo ansiosi di dare il benvenuto a molti altri amici ed alleati a Gerusalemme , la capitale di Israele", prosegue ...

Anche il Guatemala ha spostato la sua ambasciata in Israele a Gerusalemme : Anche il Guatemala, dopo gli Stati Uniti, ha spostato la sua ambasciata in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme. Durante la cerimonia di inaugurazione, che si è tenuta questa mattina, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ricordato che il The post Anche il Guatemala ha spostato la sua ambasciata in Israele a Gerusalemme appeared first on Il Post.