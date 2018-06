Grazie lo stesso Marco! Cecchinato sconfitto in semifinale al Roland Garros

vanityfair

(Di venerdì 8 giugno 2018) Finisce inil sogno di Marcoal. Il palermitano 25enne è statoìdall’austriaco Dominic Thiem, attuale numero 8 al mondo e testa di serie numero 7 a Parigi. In finale affronterà il vincente fra Nadal e Del Potro. Una sconfitta in tre set (5-7, 6-7, 1-6), ma già solo il percorso divale una carriera. Dopo aver sorpreso tutti negli ottavi con Goffin e nei quarti con Djokovic la sua avventura parigina non va avanti. L’exploit però gli ha già portato un avanzamento nella classifica mondiale e un aumento nel conto in banca come mai finora nella sua carriera. LEGGI ANCHEMarco, un ragazzo normale cresciuto a «pane e tennis» LEGGI ANCHERafa Nadal, numero uno del tennis (a 32 anni) LEGGI ANCHEImpresa, un italiano inaldopo quarant'anni L'articololoin ...