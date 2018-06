Grande Fratello Vip | Brooke di Beautiful nel cast della terza edizione

Grande Fratello Vip 3 - c'è la ressa : svelati nove nomi : Il Grande Fratello 15 è andato in archivio e non se ne sentirà la mancanza come è successo per il Grande Fratello Vip 2. Sono molte le star che si sono candidate per entrare nella casa di Cinecittà ...

Malgioglio VS Giovanni Ciacci/ “Grande Fratello Vip? Meglio se coltiva zucchine” : Cristiano Malgioglio commenta la possibile presenta di Giovanni Ciacci all'interno del Grande Fratello Vip: "Spero non accetti, potrebbe fare la fine della Nizar"(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 12:15:00 GMT)

Grande Fratello VIP 2018 concorrenti - tutti i partecipanti del cast della nuova edizione : Una valanga di nuovi nomi, possibili concorrenti, per il Grande Fratello VIP 2018! I partecipanti verranno scelti in queste settimane, magari così la squadra di autori e produttori potrà godersi qualche giorno di vacanza prima di ricominciare con la terza edizione VIP, a settembre. Si è appena conclusa, invece, la versione classica del reality show, anche se la mano di Barbara d'Urso si è sentita parecchio e quindi ci viene poco da parlare di ...

Lucia Orlando e Filippo Contri in crisi dopo il Grande Fratello? VIDEO : Grande Fratello, Filippo e Lucia non sono in crisi: la verità in un VIDEO Il gossip lanciato ieri a Mattino 5 ha fatto traballare per un attimo le certezze di Lucia Orlando del Grande Fratello. La commessa romana, che ha iniziato una storia d’amore con Filippo Contri ha dovuto fare i conti con una segnalazione fatta da Signoretti. Il direttore di Nuovo tv ha raccontato a Lucia che nel nuovo numero del suo settimanale usciranno delle foto ...

Grande Fratello Vip 2018 - tra i possibili concorrenti anche Karina Cascella e Claudio Sona : Chiuso un reality in casa Mediaset se ne pensa gia' ad un altro e il prossimo [VIDEO]sara' il Grande Fratello Vip, giunto alla terza edizione di messa in onda su Canale 5. Le anticipazioni ufficiali rivelano che al timone di questa nuova edizione del reality show ritroveremo ancora la bellissima Ilary Blasi, che tra l'altro sara' anche la regina dell'estate Mediaset con ben due programmi Il Summer Festival e la trasmissione dedicata ai Mondiali ...

Grande Fratello 2018/ "Simone Coccia non è quello che vedete" : le accuse di un ex gieffino : Grande Fratello 2018, Simone Coccia nel mirino: "Non è quello che vedete!" Le accuse dell'ex gieffino Salvo Veneziano e le parole di Simona Izzo(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 07:09:00 GMT)

Grande Fratello Vip - la scommessa di Ilary Blasi : papà Rodriguez tra i concorrenti - il terrore di Belen : Il Grande Fratello Vip sta scaldando i motori e filtrano nuove candidature per i concorrenti del reality di Canale 5 che sarà condotto ancora una volta da Ilary Blasi . Per la prossima edizione ...

Baye Dame contro il Grande Fratello : 'Ho perso il lavoro - sono rovinato' : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sulla quindicesima edizione del Grande Fratello [VIDEO], il reality di Canale 5, che ieri sera ha visto la vittoria di Alberto Mezzetti contro Alessia Prete. Le ultime novita' riportano che Baye Dame ha accusato la produzione del gioco di non aver pensato alle conseguenze, te alla sua squalifica. ''Grande Fratello'': Baye Dame ha perso il lavoro Tempi duri Baye Dame, il concorrente squalificato ...

“Ecco le foto”. Filippo Contri ha tradito Lucia Orlando : lo scoop a Mattino 5. La soffiata sulla coppia del Grande Fratello in diretta dalla Panicucci (Ahia!) : La coppia formata da Filippo Contri e Lucia Orlando è la prima nata nella casa del Grande Fratello. In due settimane i due si sono avvicinati e baciati, mandando su tutte le furie un’altro dei due concorrenti, il pugliese Valerio Lo Grieco. Il motivo è presto detto. Il modello si trovava in nomination proprio con Contri e sarebbe stata la relazione appena iniziata del romano con Lucia a salvarlo dall’eliminazione.-- Appena uscito dalla ...

Grande Fratello VIP 3/ Gli ex tronisti Andrea Cerioli e Luca Peracchi nella casa di Cinecittà? : Primi nomi e rumors sul cast della nuova edizione del GRANDE FRATELLO Vip 3: Paola Caruso si dividerà tra la casa di Cinecittà e l'Africa di Pechino Express 2018?(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 18:15:00 GMT)

Alberto Dandolo contro Barbara d'Urso e il Grande Fratello : 'Avete reso Gina Lollobrigida una caricatura' : Secondo Dandolo infatti, l'attrice 90enne famosa in tutto il mondo , avrebbe dovuto essere tutelata e non fatta passare come una caricatura perchè questo gesto, nei confronti della Lollobrigida , è ...

Matteo Gentili e Alessia Prete : dopo il Grande Fratello la storia continua : Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Matteo Gentili e Alessia Prete : all'interno della casa del Grande Fratello , i due giovani si sono conosciuti ed innamorati e adesso che il reality è ...

Il Grande Fratello Vip cerca concorrenti : 'Gli ex tronisti - il papà di Belen - Iva Zanicchi e Brooke di Beautiful' : MILANO - Terminata l'Isola dei Famosi e il Grande Fratello, Mediaset si prepara alla terza edizione del Grande Fratello Vip , che sarà condotto dall'ormai impegnatissima Ilary Blasi. Le tradizioni ...

Il Grande Fratello Vip cerca concorrenti : «Gli ex tronisti - il papà di Belen - Iva Zanicchi e Brooke di Beautiful» : MILANO - Terminata l'Isola dei Famosi e il Grande Fratello, Mediaset si prepara alla terza edizione del Grande Fratello Vip , che sarà condotto dall'ormai impegnatissima Ilary Blasi. Le tradizioni ...