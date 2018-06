Grande Fratello 2018 Simone Coccia non è quello che vedete | le accuse di un

Grande Fratello Vip - la scommessa di Ilary Blasi : papà Rodriguez tra i concorrenti - il terrore di Belen : Il Grande Fratello Vip sta scaldando i motori e filtrano nuove candidature per i concorrenti del reality di Canale 5 che sarà condotto ancora una volta da Ilary Blasi . Per la prossima edizione ...

Baye Dame contro il Grande Fratello : 'Ho perso il lavoro - sono rovinato' : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sulla quindicesima edizione del Grande Fratello [VIDEO], il reality di Canale 5, che ieri sera ha visto la vittoria di Alberto Mezzetti contro Alessia Prete. Le ultime novita' riportano che Baye Dame ha accusato la produzione del gioco di non aver pensato alle conseguenze, te alla sua squalifica. ''Grande Fratello'': Baye Dame ha perso il lavoro Tempi duri Baye Dame, il concorrente squalificato ...

“Ecco le foto”. Filippo Contri ha tradito Lucia Orlando : lo scoop a Mattino 5. La soffiata sulla coppia del Grande Fratello in diretta dalla Panicucci (Ahia!) : La coppia formata da Filippo Contri e Lucia Orlando è la prima nata nella casa del Grande Fratello. In due settimane i due si sono avvicinati e baciati, mandando su tutte le furie un’altro dei due concorrenti, il pugliese Valerio Lo Grieco. Il motivo è presto detto. Il modello si trovava in nomination proprio con Contri e sarebbe stata la relazione appena iniziata del romano con Lucia a salvarlo dall’eliminazione.-- Appena uscito dalla ...

Grande Fratello VIP 3/ Gli ex tronisti Andrea Cerioli e Luca Peracchi nella casa di Cinecittà? : Primi nomi e rumors sul cast della nuova edizione del GRANDE FRATELLO Vip 3: Paola Caruso si dividerà tra la casa di Cinecittà e l'Africa di Pechino Express 2018?(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 18:15:00 GMT)

Alberto Dandolo contro Barbara d'Urso e il Grande Fratello : 'Avete reso Gina Lollobrigida una caricatura' : Secondo Dandolo infatti, l'attrice 90enne famosa in tutto il mondo , avrebbe dovuto essere tutelata e non fatta passare come una caricatura perchè questo gesto, nei confronti della Lollobrigida , è ...

Matteo Gentili e Alessia Prete : dopo il Grande Fratello la storia continua : Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Matteo Gentili e Alessia Prete : all'interno della casa del Grande Fratello , i due giovani si sono conosciuti ed innamorati e adesso che il reality è ...

Il Grande Fratello Vip cerca concorrenti : 'Gli ex tronisti - il papà di Belen - Iva Zanicchi e Brooke di Beautiful' : MILANO - Terminata l'Isola dei Famosi e il Grande Fratello, Mediaset si prepara alla terza edizione del Grande Fratello Vip , che sarà condotto dall'ormai impegnatissima Ilary Blasi. Le tradizioni ...

Il Grande Fratello Vip cerca concorrenti : «Gli ex tronisti - il papà di Belen - Iva Zanicchi e Brooke di Beautiful» : MILANO - Terminata l'Isola dei Famosi e il Grande Fratello, Mediaset si prepara alla terza edizione del Grande Fratello Vip , che sarà condotto dall'ormai impegnatissima Ilary Blasi. Le tradizioni ...

Alberto Mezzetti vince il Grande Fratello - ma il bacio con Veronica Satti fa discutere : «Lei ha una compagna» : Alberto Mezzetti ha trionfato nell'edizione numero 15 del Grande Fratello, ma il "Tarzan" di Viterbo - oltre ad aver messo tutti d'accordo - ha anche conquistato il cuore delle sue...

Grande Fratello Vip : Alex Belli - Brooke - il padre di Belen e altri nel cast : Quali saranno i concorrenti del Grande Fratello Vip 2018? Fervono i preparativi per la terza edizione del Grande Fratello Vip, in partenza tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre. Chi saranno i nuovi concorrenti del reality show condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini? In questi giorni si stanno tenendo i vari casting […] L'articolo Grande Fratello Vip: Alex Belli, Brooke, il padre di Belen e altri nel cast proviene da ...

Grande Fratello Vip 3/ Paola Caruso tra Pechino Express e la casa di Cinecittà? : Primi nomi e rumors sul cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip 3: Paola Caruso si dividerà tra la casa di Cinecittà e l'Africa di Pechino Express 2018?(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 13:00:00 GMT)

Grande Fratello Vip - prime indiscrezioni sui partecipanti : Silvia Provvedi e Nina Moric tra le possibili concorrenti : In quel reality continuo che è ormai diventata la rete ammiraglia Mediaset (e come dar torto a chi ha fatto questa scelta, visti gli ottimi risultati a livello di auditel), a settembre riparte il Grande Fratello, edizione Vip. A condurlo sarà Ilary Blasi che a quanto pare sta studiando con i suoi autori un cast all’altezza di quello della scorsa edizione. Tra i nomi che circolano in queste ore ci sarebbe quello di Giovanni Ciacci, ...

Grande Fratello Vip 3 parte a settembre. Ecco i primi nomi : Indietro 7 giugno 2018 2018-06-07T11:49:09+00:00 ROMA – Il Grande Fratello 15 è appena terminato ma è già tempo di pensare all’edizione con i vip. Secondo alcune indiscrezioni, Nina Moric, Giovanni Ciacci e Silvia Provvedi del duo Le Donatella e fidanzata di Fabrizio Corona sono i primi personaggi che vedremo nella casa più spiata d’Italia. La terza […] L'articolo Grande Fratello Vip 3 parte a settembre. Ecco i primi nomi proviene da ...

Grande Fratello 15 : l’azienda e la conduttrice esultano per gli ascolti - ma i dati reali sono differenti. La D’Urso la meno vista? : L’azienda e la conduttrice esultano per gli ascolti del Grande Fratello 15 ma i dati reali sono differenti. La D’Urso la meno vista di tutti? Gli ascolti secondo i vertici Mediaset e secondo la conduttrice Barbara D’Urso sono stati fantastici, eccezionali, con una media altissima mai vista negli ultimi sette anni. Un telespettatore su due era sintonizzato su Canale 5, per la finale del 4 giugno e ha premiato non solo l’azienda ma ...