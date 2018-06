Gpl ancora in salita

Carburanti : Staffetta Quotidiana - ancora un rialzo su Gpl : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – Proseguono gli aumenti alla spicciolata dei prezzi alla pompa del gpl. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Esso ha di nuovo aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati del Gpl. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri ...

Carburanti : Staffetta Quotidiana - ancora un rialzo su Gpl : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – Proseguono gli aumenti alla spicciolata dei prezzi alla pompa del gpl. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Esso ha di nuovo aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati del Gpl. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri ...

Ancora aumenti per i prezzi del Gpl : Roma, 5 giu. , AdnKronos, - Per lo più invariati questa mattina i listini dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Fa eccezione anche oggi il Gpl. Stando alla consueta rilevazione di ...

Ancora aumenti per i prezzi del Gpl : Per lo più invariati questa mattina i listini dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Fa eccezione anche oggi il Gpl . Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ...

Ancora aumenti per i prezzi del Gpl : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – Per lo più invariati questa mattina i listini dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Fa eccezione anche oggi il Gpl. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati del Gpl.Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla ...

Ancora aumenti per i prezzi del Gpl : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – Per lo più invariati questa mattina i listini dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Fa eccezione anche oggi il Gpl. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati del Gpl.Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla ...

Prezzi benzina - diesel e Gpl : ancora quiete sulla rete carburanti : Per il 3° giorno consecutivo non si segnalano movimenti dei Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,648 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,652 a 1,661 euro/litro (no-logo a 1,627). Il prezzo medio praticato ...

Prezzi benzina - diesel e Gpl : ancora rialzi per Eni e IP : Proseguono i rialzi dei Prezzi consigliati dei carburanti alla pompa: secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni e IP hanno aumentato di un centesimo al litro i Prezzi consigliati di benzina e gasolio. Dal 21 marzo scorso si tratta del 12° intervento al rialzo per Eni, per un totale di 12 centesimi al litro. Le medie dei Prezzi praticati comunicati dall’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico vedono la ...