Governo : Toninelli a dirigenti Mit - sfide enormi - eccellenze da valorizzare : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – “Miglioramento nella continuità, sinergia, ascolto e amore per il lavoro. è questo il messaggio che da ministro ho voluto trasmettere stamattina nell’incontro con i dirigenti di prima fascia del mio dicastero”. A scriverlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, in un post su Facebook. “Ci sono sfide enormi da affrontare. Sto studiando molto e ho tanta voglia di ...

Roma - le speranze di Virginia Raggi con Di Maio e Toninelli al Governo : il nodo dei fondi per il rilancio della Capitale : Chi lavora a stretto contatto con Virginia Raggi racconta che mercoledì sera, alla lettura del messaggino whatsapp contenente lo shot della lista ufficiale dei ministri in pectore, le si siano illuminati gli occhi. “Toninelli ai Trasporti. Non me l’aspettavo. Adesso sì che possiamo far ripartire Roma”, avrebbe esclamato la sindaca. Tralasciando le ricostruzioni più o meno Romanzate, quel che è certo è che l’accoppiata fra l’ex assicuratore di ...

Nomi Ministri Governo Conte M5s-Lega - chi sono?/ Ultime notizie - lo strano caso del non eletto Toninelli : Nomi Ministri Governo M5s-Lega: Di Maio e Salvini vice del premier Conte, ecco la lista completa. Savona agli Affari europei: ha consigliato lui Tria all'EcoNomia. Le Ultime notizie(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 00:21:00 GMT)

Governo - Conte accetta l’incarico e legge la lista dei ministri : “Mi affiancheranno Di Maio e Salvini”. Ci sono anche Toninelli e Costa : Il premier incaricato Giuseppe Conte legge la lista dei ministri al termine del colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Mi affiancheranno Di Maio e Salvini. Poi ci sono Riccardo Fraccaro, Giulia Bongiorno, Erika Stefani, Barbara Lezzi, Lorenzo Fontana, Paolo Savona, Enzo Moavero Milanesi, Alfonso Bonafede, Elisabetta Trenta, Giovanni Tria, Gian Marco Centinaio, Sergio Costa, Danilo Toninelli, Marco Bussetti, ...

Governo - Toninelli (M5s) : “Cambio di ministero per Savona è ultima possibilità. Se Salvini dirà no - si assumerà responsabilità” : “Il cambio di ministero da noi proposto per Paolo Savona è l’ultima possibilità. Se Salvini dirà no, si assumerà responsabilità”. Queste le parole del capogruppo M5s al Senato, Danilo Toninelli, prima della riunione congiunta dei gruppi M5s. Tutto mentre poco prima Salvini aveva prima rivendicato da Sestri Levante: ““Spero nel Governo, ma stessa squadra”, per poi lasciare ancora aperto uno spiraglio: “Ultimi sviluppi? Ci ...

Governo - Toninelli (M5s) : “Cambio di ministero per Savona ultima possibilità. Se Salvini dirà no - si assumerà responsabilità” : “Il cambio di ministero da noi proposto per Paolo Savona è l’ultima possibilità. Se Salvini dirà no, si assumerà responsabilità”. Queste le parole del capogruppo M5s al Senato, Danilo Toninelli, prima della riunione congiunta dei gruppi M5s. Tutto mentre poco prima Salvini aveva prima rivendicato da Sestri Levante: ““Spero nel Governo, ma stessa squadra”, per poi lasciare ancora aperto uno spiraglio: “Ultimi sviluppi? Ci ...

Governo - Toninelli : “Se elezioni dovessero essere tra qualche mese pronti a collaborare con la Lega” : Prima che Luigi Di Maio parlasse dal palco di Napoli, Danilo Toninelli ha affermato che: “Non c’è nessun gruppo parlamentare che voglia dare la fiducia a Cottarelli. Sono in difficoltà”. Il capogruppo pentastellato di Palazzo Madama, uscendo da una riunione tra capigruppo di M5S e Laga, delinea un percorso di collaborazione con la Lega: “Una maggioranza in Parlamento e lo dimostra il gran lavoro che stiamo facendo nelle ...

Governo : Toninelli - Salvini pavido se non ci viene dietro su impeachment : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “E’ stata strattonata la Costituzione. E’ giusto che cerchiamo con tutte le nostre forze di mantenere in un circuito democratico quanto abbiamo subito coinvolgendo tutte le persone che ci hanno seguito, che ci conoscono, che sapevano che eravamo e siamo nel giusto”. Danilo Toninelli, capogruppo M5S al Senato, interviene ai microfoni di ‘6 su radio 1’ sulla situazione politica ...

Governo : Toninelli - Salvini pavido se non ci viene dietro su impeachment : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “E’ stata strattonata la Costituzione. E’ giusto che cerchiamo con tutte le nostre forze di mantenere in un circuito democratico quanto abbiamo subito coinvolgendo tutte le persone che ci hanno seguito, che ci conoscono, che sapevano che eravamo e siamo nel giusto”. Danilo Toninelli, capogruppo M5S al Senato, interviene ai microfoni di ‘6 su radio 1’ sulla situazione politica ...

Governo - Toninelli : “Mattarella ha violato Costituzione - ha dato un giudizio che non gli competeva” : “Stiamo parlamentarizzando un percorso di crisi istituzionale non causato dal Movimento cinque stelle, è stata violata la Costituzione, Mattarella ha dato un giudizio che non gli competeva, sovranità popolare spazzerà via establishment”. Lo ha detto il capogruppo del M5s Danilo Toninelli, parlando con i cronisti fuori dal Senato L'articolo Governo, Toninelli: “Mattarella ha violato Costituzione, ha dato un giudizio che non gli ...

Governo - il M5S fa quadratoToninelli : "Conte premier o voto""Spero il Colle gli dia l'incarico oggi" : Il Movimento 5 Stelle e la Lega fanno quadrato intorno alla nomina di Giuseppe Conte come prossimo premier. Lo ha ribadito Danilo Toninelli: "Spero che oggi venga dato l’incarico a Conte. O Conte o il voto" Segui su affaritaliani.it

Governo - il M5S fa quadratoToninelli : "Conte premier o si vota""Spero il Colle gli dia l'incarico oggi" : Il Movimento 5 Stelle e la Lega fanno quadrato intorno alla nomina di Giuseppe Conte come prossimo premier. Lo ha ribadito Danilo Toninelli: "Spero che oggi venga dato l’incarico a Conte. O Conte o il voto" Segui su affaritaliani.it

Governo - Toninelli : “Russia? Abbiamo discusso delle sanzioni. Ma non posso dirvi se sono ancora nel contratto” : “Abbiamo discusso in questi giorni delle sanzioni alla Russia, sono state motivo di confronto ma ancora non so dirvi se entreranno nel contratto”. Così Danilo Toninelli a margine dei tavoli operativi per la stesura del contratto di Governo. L'articolo Governo, Toninelli: “Russia? Abbiamo discusso delle sanzioni. Ma non posso dirvi se sono ancora nel contratto” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo - Toninelli : pochi punti - poi nomi : 11.11 "L'Europa deve vedere nel Governo M5SLega un esecutivo favorevole all'Europa stessa.Perché se riusciamo a mettere in campo le idee contenute nel contratto ne avrà vantaggio tutta l'Unione europea".Così il capogruppo 5 stelle al Senato,Toninelli,entrando alla Camera per il nuovo tavolo tecnico sul contratto. Oggi "potrebbe essere un giorno importante,tra oggi e domani si potrebbe chiudere, poi ci sono alcuni nodi che devono vedere Di Maio ...