Governo | Renzi | hanno promesso luna | vedremo che sanno fare

Governo M5S-LEGA ULTIME NOTIZIE/ Pd - Prodi : "Esecutivo di destra. Renzi è di sinistra? Ah sì?" : GOVERNO M5S-LEGA ULTIME NOTIZIE: esordio internazionale per il premier Giuseppe Conte al G7 in Canada, il ministro Matteo Salvini detta la linea sui dazi(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 14:31:00 GMT)

Agenzia delle entrate - il Governo verso la riconferma del renziano Ruffini : Il direttore dell' Agenzia delle entrate potrebbe rimanere al suo posto. Il renzianissimo Ernesto Maria Ruffini infatti sarà con ogni probabilità confermato dal governo giallo-verde in vista della '...

Farinetti molla Renzi e tifa il nuovo Governo. Opportunista o uno con "tante idee"? : Oscar Farinetti ora sostiene il governo giallo-verde. L’imprenditore patron di Eataly, per lungo tempo vicino all’ex premier Matteo Renzi e della Leopolda, lo dichiarato martedì a Milano (Il Fatto Quotidiano): “Adesso un governo c’è e tifo per questo governo, perché il governo c’è e deve fare delle cose, come rilanciare il Sud e creare scenari che ...

Conte batte Renzi di 15 punti Governo Lega-M5S - fiducia record In esclusiva il sondaggio Piepoli : Il Governo Lega-M5S, che ha appena ottenuto la fiducia dai due rami del Parlamento, parte con un livello di fiducia record. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato dall'Istitito Piepoli lunedì 4 giugno (500 casi, metodologia Cati-Cawi) e diffuso in esclusivo da Affaritaliani.it Segui su affaritaliani.it

Governo - Farinetti : “Tifo per loro - rilancino il Sud. Renzi? Il centrosinistra è passato dal 40 al 18%” : L’ex renziano Oscar Farinetti ora sostiene il Governo gialloverde. L’imprenditore patron di Eataly lo dichiarato martedì a Milano, a margine della presentazione di un’iniziativa sull’eccellenza enogastronomica. “Adesso c’è e tifo per questo Governo, perché il Governo c’è e deve fare delle cose, come rilanciare il Sud e creare scenari che facciano venire la voglia di investire agli imprenditori”, ha ...

Matteo Renzi : “M5s-Lega il potere - non faremo sconti”/ Pd - Marcucci : "Conte? Serve avvocato contro il Governo" : Matteo Renzi: “M5s-Lega il potere, non faremo sconti”. Pd contro fiducia Governo Conte, Marcucci: "Agli italiani Serve un avvocato contro l'esecutivo"(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 00:00:00 GMT)

Governo - il premier Conte : “Renzi mi chiama ‘collega’? Perché è un professore lui? : “Renzi mi chiama ‘collega’? Perché è un professore lui?”. A rispondere con ironia ai cronisti, fuori da Palazzo Madama, è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a proposito dell’intervento in Senato di Matteo Renzi, che lo aveva definito “collega” Perché primo ministro “non votato dagli elettori”. “Contento per la fiducia e per i numeri” ha detto anche Conte. L'articolo ...

Governo Conte - dibattito al Senato. Renzi : “Da oggi siete l’establishment - basta alibi”. Pd e Fi : “Sud dimenticato” : “Non avrà la nostra fiducia, ma avrà sempre il nostro rispetto, fuori e dentro l’aula”. Il senatore semplice Matteo Renzi interviene poco prima delle 17.30 nell’Aula di Palazzo Madama, durante il dibattito prima del voto di fiducia al Governo (la diretta tv). E manda un messaggio chiaro al premier Giuseppe Conte (leggi), ma soprattutto alla maggioranza che lo sostiene: “Da oggi siete l’establishment, basta ...

Governo - Renzi a M5s-Lega : siete il potere e non faremo sconti - : L'ex segretario del Pd è intervenuto al Senato durante il dibattito per la fiducia al Governo Conte : "Voi non siete lo Stato, siete l'establishment. E non avete più alibi rispetto a ciò che c'è da ...

Governo - Renzi : “Voi giustizialisti - noi garantisti. Al nome di Davigo - rispondiamo con Beccaria ed Enzo Tortora” : “Voi non siete il bipolarismo di domani, voi siete la coalizione di oggi e di domani”. E “altro che Terza Repubblica, continua la Prima”. Lo dice Matteo Renzi, nel suo intervento dopo il discorso per la fiducia di Giuseppe Conte, in Senato. “Noi siamo una cosa diversa. Sulla giustizia siamo per il garantismo, non per il giustizialismo. Quando sentiamo il nome di Davigo, rispondiamo con Beccaria ed Enzo ...

Fiducia Governo Lega-M5s : Renzi - “rispetto per Conte”/ Pd a SalvinI : “basta polemiche - non faremo sconti” : Voto di Fiducia al Senato per il Governo Lega-M5s: diretta video streaming live, discorso premier Conte alle Camere: "siamo populisti, via sanzioni alla Russia". Le intenzioni di voto(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 18:50:00 GMT)

Governo - Renzi a Salvini : “Attento alle parole - ora è ministro”. Smorfie e complicità tra Di Maio e il leader della Lega : Nel suo intervento in aula al Senato, durante la discussione che precede il voto di fiducia, Matteo Renzi si è rivolto direttamente a Matteo Salvini, che lo ha guardato sorridendo, seduto accanto al premier Conte e a Di Maio. “Mi colpisce che lei abbia utilizzato l’espressione ‘la pacchia è finita’ riferendosi ai migranti. Ma io le chiedo questo, da padre a padre: stia attento alle parole, perché lei non è più solo un ...