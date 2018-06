Governo | Confindustria Giovani | “Flat tax? No grazie Bene Jobs act e legge Fornero” | poi

Flat tax? "No grazie". I giovani di Confindustria bocciano la tassa piatta e incalzano il Governo : I giovani di Confindustria bocciano la Flat tax, punto cardine del programma del nuovo governo. "Non vogliamo pagare meno degli altri, vogliamo essere trattati con equità. E se la Flat tax è insostenibile per le casse dello stato diciamo: no grazie. Ci serve una tassazione giusta, non piatta. Sostenibile", dice il presidente dei giovani industriali, Alessio Rossi, al meeting in corso a Rapallo.In una "Italia insostenibile", un ...

Governo : Confindustria Lombardia - abbassare toni e recuperare senso Stato (2) : (AdnKronos) – Ricordando poi che “siamo alla vigilia di impegni internazionali cruciali, appuntamenti nei quali l’assenza della settima economia del mondo e del secondo Paese manifatturiero d’Europa rischia di avere ripercussioni, oltre che sulla nostra credibilità, sugli scenari economici e geopolitici futuri a tutto vantaggio dei nostri competitors così come dei nostri partner”, il numero uno della Confidustria ...

Governo : Confindustria Lombardia - abbassare toni e recuperare senso Stato : Milano, 29 mag. (AdnKronos) – “L’Italia sta attraversando una delle sue crisi politiche più gravi. Confindustria Lombardia esprime preoccupazione per gli sviluppi politici degli ultimi giorni e per l’accentuarsi di uno scontro istituzionale senza precedenti. L’invito, forte e profondamente sentito che l’industria lombarda rivolge alla politica è ad abbassare i toni, per recuperare il senso dello Stato”. ...

Governo : Zoppas (Confindustria Veneto) - Paese ha bisogno di coesione e di una guida : Venezia, 28 mag. (AdnKronos) - "Gli imprenditori del Veneto esprimono tutta la loro preoccupazione per quanto sta accadendo sul piano politico nazionale e sull'inedito conflitto istituzionale. Preoccupazione per la lacuna governativa che perdura da più di 80 giorni, durante i quali non è stato poss

Governo : Confindustria Venezia - Paese ha bisogno di soluzioni non di scontri tra istituzioni : Venezia, 28 mag. (AdnKronos) - “Avere un esecutivo oggi è fondamentale: il Paese ha bisogno di soluzioni e non di scontri tra istituzioni. Come imprenditori guardiamo con preoccupazione a questa situazione politica, consci del fatto che la legge elettorale attuale ha dimostrato che è molto difficile

Governo : Confindustria Palermo - spread? Beghe internazionali che danneggiano Italia : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - "E' vero che quando lo spread aumenta ci sono delle conseguenze, ma dire che lo spread sale perché Savona va al Governo credo sia esagerato. Sono le solite Beghe internazionali che danneggiano l'Italia. Piuttosto che concentrami su un nome, avrei guardato con più atten

Governo : Confindustria Palermo - tutti volevano svincolarsi : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - "Mattarella? Ha agito secondo la Costituzione. Savona? Non credo volesse uscire dall'euro ma solo attuare una politica di maggior rispetto per l'Italia e rafforzare il nostro ruolo in Europa. Credo che quello che è successo ieri dimostri da un lato la fragilità della c

Confindustria : nuovo Governo non fermi Jobs act e Industria 4.0 : "Il Jobs act e l'Industria 4.0 stanno mostrando effetti nell'economia reale". A indicarlo è il presidente di ConfIndustria, Vincenzo Boccia, secondo il quale è quindi importante che con il nuovo governo "questi provvedimenti non vengano distrutti, ma che si ...

Governo : da cuneo fiscale a concorrenza 'sleale' - le priorità di Confindustria Palermo (2) : (AdnKronos) - Per Albanese occorre nei confronti dell'industria una "maggiore attenzione". "In questi anni ci sono state troppe manovre di ordine sociale. Non si è considerata la vera natura dell'impresa, che è un contenitore che crea ricchezza, il primo vero ammortizzatore sociale". E tra i nemici

Governo : da cuneo fiscale a concorrenza ‘sleale’ - le priorità di Confindustria Palermo : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) – Un intervento sul cuneo fiscale, che è “fondamentale per la ripresa” del Paese, una maggiore attenzione alle imprese, che sono “il primo vero ammortizzatore sociale”, e la parità tra settore pubblico e privato che dovrebbero “essere messi sullo stesso piano” per scongiurare “una concorrenza sleale”. Eccole per Alessandro Albanese, presidente di Confindustria ...