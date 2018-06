Google | per il caso Android una multa Ue fino a 11 miliardi

Questo dovrebbe essere Google Pixel 3 XL : due foto per dare uno sguardo al design : Diamo un primo sguardo a quello che potrebbe essere Google Pixel 3 XL, il nuovo top di gamma di Google, con notch e singola fotocamera posteriore. L'articolo Questo dovrebbe essere Google Pixel 3 XL: due foto per dare uno sguardo al design proviene da TuttoAndroid.

L’Antitrust Ue prepara una pesante multa a Google per Android : Google torna sotto la lente dell'Antitrust Ue: la Commissione europea, stando a quanto riportato di recente dal Financial Times, sta preparando una pesante multa per abuso di posizione dominante commesso attraverso il sistema operativo Android. L'articolo L’Antitrust Ue prepara una pesante multa a Google per Android proviene da TuttoAndroid.

Google : in arrivo multa UE per posizione dominante : L’Unione Europea sarebbe pronta a multare pesantemente Google per “posizione dominante” tramite il sistema operativo mobile Android. La notizia è riportata dal ‘Financial Times’, secondo cui la sanzione sarebbe addirittura sicura e alquanto prossima, anche se non se ne conosce l’esatta entità. In base alle regole dell’UE, il colosso di Mountain View potrebbe subire un’ammenda fino a 11 miliardi di dollari, ossia il 10% del giro d’affari ...

Fotocamera Moto si aggiorna per i Motorola 2018 : nuova UI ed integrazione con Google Foto : Fotocamera Moto si presenta in veste rinnovata a bordo dei device Motorola 2018: l'app mette in mostra una UI nuova e l'integrazione con Google Foto, con opzioni per editing e condivisione rapidamente accessibili, e Google Lens, ora a portata di tap. Vediamo insieme le novità introdotte dalla casa alata. L'articolo Fotocamera Moto si aggiorna per i Motorola 2018: nuova UI ed integrazione con Google Foto proviene da TuttoAndroid.

Google testa una nuova interfaccia per le impostazioni dell’account : Google sta testando una nuova interfaccia per la pagina dedicata all'account, con un aspetto che sembra pensato per sposarsi alla perfezione con Android P. L'articolo Google testa una nuova interfaccia per le impostazioni dell’account proviene da TuttoAndroid.

Tutte le novità di Android P Beta 2/DP3 per Google Pixel di prima e seconda generazione : Scopriamo le novità introdotte da Google con la terza Developer Preview (o seconda Beta) di Androdi P, disponibile per i Google Pixel di prima e seconda generazione. L'articolo Tutte le novità di Android P Beta 2/DP3 per Google Pixel di prima e seconda generazione proviene da TuttoAndroid.

Super sicuri Huawei P20 e P20 Pro con aggiornamento 128 : cos’è Google Smart Lock : Un nuovo aggiornamento Huawei P20 e P20 Pro è partito. Il pacchetto 128, è disponibile sia per il modello "standard" di punta di questo 2018 sia per quello premium (i modelli interessati sono siglati come CLT-L29, CLT-L09, EML-L09 e EML-L29 e tra le corpose novità, oltre alla patch di sicurezza Google, è incluso pure il Google Smart Lock. Partiamo prima dalla patch di sicurezza ora disponibile sui due Huawei P20 e collega. Nonostante il mese ...

Le novità di Messaggi Android e Google Foto sono in roll out per più utenti : Il roll out delle ultime novità per le applicazioni Messaggi Android e Google Foto si sta allargando ad un maggio numero di utenti. Nello specifico, si tratta delle Smart Replies per l'app di Messaggistica e dei Like a Foto e video negli album condivisi per Google Foto, scopriamole insieme. L'articolo Le novità di Messaggi Android e Google Foto sono in roll out per più utenti proviene da TuttoAndroid.

Google Plus per Android si aggiorna e si prepara a due novità : L'ultimo aggiornamento di Google Plus per Android ci suggerisce che gli sviluppatori del colosso di Mountain View sono al lavoro su due nuove feature L'articolo Google Plus per Android si aggiorna e si prepara a due novità proviene da TuttoAndroid.