repubblica

: RT @repubblica: Google, l'emoji dell'insalata sarà vegana: via l'uovo [news aggiornata alle 11:05] - cobRadaRt_ : RT @repubblica: Google, l'emoji dell'insalata sarà vegana: via l'uovo [news aggiornata alle 11:05] - Shaparovskys : RT @repubblica: Google, l'emoji dell'insalata sarà vegana: via l'uovo [news aggiornata alle 11:05] - repubblica : Google, l'emoji dell'insalata sarà vegana: via l'uovo [news aggiornata alle 11:05] -

(Di venerdì 8 giugno 2018) CON O senza uova? Persenza, in modo che l'diventi vegan friendly. E, in generale, proseguendo sulla strada che includa e rispecchi un mondo sempre più ricco di scelte e diversità. Anche alimentari. Ad annunciarlo è stata Jennifer Daniel , user experience manager in uno dei team di design di Big G, che ha scritto su Twitter rispetto ...