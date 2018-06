Golf – Shot Clock Masters | Pavan e Gagli restano in alta classifica | il finlandese

Golf - European Tour 2018 : Mikko Korhonen balza al comando dello Shot Clock Masters. Pavan e Gagli a ridosso dei primi dieci : Classifica stravolta dopo la seconda giornata dello Shot Clock Masters, in corso di svolgimento sul Diamond Country Club di Atzenbrugg, vicino Vienna. In testa c’è il finlandese Mikko Korhonen con il punteggio di -9, frutto di una giornata in 67 colpi, ovvero 5 sotto il par. Per lo scandinavo si tratta del secondo round bogey-free, senza colpi persi nelle 36 buche fin qui giocate. Il 67 di Korhonen è stato pareggiato dall’inglese ...

Golf – Shot Clock Masters : Pavan e Gagli partono con il piede giusto - Oscar Lengden in testa dopo il primo giro : Nel torneo con formula per evitare il gioco lento è al vertice l’emergente svedese Oscar Lengden Andrea Pavan, 24° con 70 (-2), e Lorenzo Gagli, 39° con 71 (-1), sono nella parte buona della classifica dopo il giro iniziale dello Shot Clock Masters (European Tour), sul percorso del Diamond CC (par 72) di Atzenbrugg in Austria. Sono in ritardo Francesco Laporta, 92° con 75 (+3), e Nino Bertasio, 103° con 76 (+4). Guida la graduatoria con 66 (-6) ...

Golf - European Tour 2018 : Oscar Lengden comanda dopo il primo giro dello Shot Clock Masters. Andrea Pavan 25° : dopo l’Open d’Italia, lo European Tour fa tappa in Austria, al Diamond Country Club di Atzenbrugg, vicino Vienna, per il nuovo Shot Clock Masters. Basta il nome per definirlo, perché il protagonista è il cronometro, esperimento atto a velocizzare il gioco. Le regole sono semplici: ci sono 50 secondi a disposizione per il primo a giocare (anche nel caso dei par 3), mentre il secondo e il terzo ne hanno a disposizione 40, stesso tempo ...

Golf – Eurotour : Bertasio - Gagli - Pavan e Laporta allo Shot Clock Masters : allo Shot Clock Masters sarà una lotta al gioco lento: per ogni tiro i giocatori avranno a disposizione un tempo determinato di 40 o 50 secondi. Chi lo supera riceverà un colpo di penalità Nino Bertasio, Lorenzo Gagli, Andrea Pavan e Francesco Laporta partecipano allo Shot Clock Masters (7-10 giugno), torneo dell’European Tour in programma al Diamond CC di Atzenbrugg in Austria. Proseguendo la politica di voler velocizzare il gioco, in questo ...