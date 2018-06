Golf – Shot Clock Masters | Pavan e Gagli partono con il piede giusto | Oscar Lengden in

Golf - European Tour 2018 : Oscar Lengden comanda dopo il primo giro dello Shot Clock Masters. Andrea Pavan 25° : dopo l’Open d’Italia, lo European Tour fa tappa in Austria, al Diamond Country Club di Atzenbrugg, vicino Vienna, per il nuovo Shot Clock Masters. Basta il nome per definirlo, perché il protagonista è il cronometro, esperimento atto a velocizzare il gioco. Le regole sono semplici: ci sono 50 secondi a disposizione per il primo a giocare (anche nel caso dei par 3), mentre il secondo e il terzo ne hanno a disposizione 40, stesso tempo ...

Shot Clock Masters - il Golf va veloce : orari e guida tv : ... giovedì 7 giugno dalle ore 10.30 e dalle 15 , Sky Sport 2 HD, venerdì 8 giugno dalle ore 10.30 e dalle 15 , Sky Sport 2 HD, sabato 9 giugno dalle ore 13,30 , Sky Sport 3 HD, domenica 10 giugno ...

Golf – Eurotour : Bertasio - Gagli - Pavan e Laporta allo Shot Clock Masters : allo Shot Clock Masters sarà una lotta al gioco lento: per ogni tiro i giocatori avranno a disposizione un tempo determinato di 40 o 50 secondi. Chi lo supera riceverà un colpo di penalità Nino Bertasio, Lorenzo Gagli, Andrea Pavan e Francesco Laporta partecipano allo Shot Clock Masters (7-10 giugno), torneo dell’European Tour in programma al Diamond CC di Atzenbrugg in Austria. Proseguendo la politica di voler velocizzare il gioco, in questo ...