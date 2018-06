Golf | PGA Tour 2018 | Seamus Power al comando del FedEx St Jude Classic Regna

Golf – Discovery-PGA TOUR : accordo storico internazionale : Alleanza di 12 anni senza precedenti, a partire dal 2019 fino al 2030, che include i diritti live multipiattaforma al di fuori degli Stati Uniti, di tutto il circuito PGA TOUR Discovery e il PGA TOUR hanno ufficializzato un’alleanza strategica per creare una multipiattaforma internazionale dedicata al Golf che offrirà agli appassionati – su ogni schermo e device – tutti i momenti più importanti, i giocatori e i tornei di uno degli ...

Discovery e il PGA Tour hanno ufficializzato un'alleanza strategica per creare una multipiattaforma internazionale dedicata al golf

Golf - PGA Tour 2018 : Bryson DeChambeau trionfa nel the Memorial Tournament dopo due buche di playoff! : Come era facile prevedere al termine dei primi tre round, la classifica finale del the Memorial Tournament presented by Nationwide (montepremi 8,9 milioni di dollari) si è rivelata corta e sorprendente. Il finale è stato scoppiettante, con ben tre protagonisti capaci di forzare il torneo alle buche di playoff. Sul percorso par 72 del Muirfield Village Golf Club di Dublin (Ohio, Stati Uniti) con lo score complessivo di -15 (275 colpi) hanno ...

Golf - PGA Tour 2018 : Bryson De Chambeau al comando del the Memorial Tournament - ma che lotta ad un round dalla conclusione! : round finale non per deboli di cuore per quel che riguarda l’appuntamento settimanale del PGA Tour. Sarà infatti bagarre nell’ultimo atto del the Memorial Tournament presented by Nationwide (montepremi 8,9 milioni di dollari). Sul percorso par 72 del Muirfield Village Golf Club di Dublin (Ohio, Stati Uniti) Bryson DeChambeau guida la leaderboard con il punteggio di -14 (202 colpi). L’americano, grazie ad un terzo giro da -6, ...

Golf - PGA Tour 2018 : Kyle Stanley e Joaquim Niemann guidano il the Memorial Tournament al termine del secondo round : I protagonisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nell’evento settimanale. Nel the Memorial Tournament presented by Nationwide (montepremi 8,9 milioni di dollari) siamo giunti alle orte degli ultimi e decisivi due round con al comando una coppia composta dal cileno Joaquim Niemann e dallo statunitense Kyle Stanley. Entrambi guidano con lo score complessivo di -11 (133 colpi), due meglio del sudcoreano Byeong-Hun An, terzo in ...

Golf - PGA Tour 2018 : Ancer - Niemann e Matsuyama in testa nel the Memorial Tournament : L’Ohio abbraccia il PGA Tour con il via del the Memorial Tournament presented by Nationwide (montepremi 8,9 milioni di dollari). Sul percorso par 72 del Muirfield Village Golf Club di Dublin (Ohio, Stati Uniti) al termine del primo round troviamo un terzetto al comando con lo score di -7 (65 colpi). Si tratta del giapponese Hideki Matsuyama, del cileno Joaquin Niemann e dell’americano Abraham Ancer. -6 e quarta posizione per lo ...

Golf - PGA Tour 2018 : Justin Rose completa l’opera aggiudicandosi il Fort Worth Invitational : 8 birdie e 2 bogey regalano a Justin Rose la vittoria nel Fort Worth Invitational (montepremi 7,1 milioni di dollari). L’inglese trionfa nella tappa del PGA Tour svoltasi sul percorso par 70 del Colonial Country Club di Fort Worth (Texas, Stati Uniti) con il punteggio complessivo di -20 (260 colpi), 3 meglio dell’ottimo americano Brooks Koepka. completa il podio un buon Emiliano Grillo. L’argentino con lo score di -16 si ...

Golf - BMW PGA Championship 2018 : quanti soldi ha vinto Francesco Molinari? Trionfo ricchissimo - montepremi da urlo : Francesco Molinari ha conquistato il BMW PGA Championship, prestigioso torneo inserito nell’European Tour di Golf. L’azzurro si è letteralmente scatenato in Inghilterra e grazie a un ultimo giro strepitoso è riuscito a sconfiggere Rory McIlroy, grande stella internazionale che si è dovuto arrendere ai colpi dell’italiano. Non c’è soltanto la gloria per il 35enne perché la vittoria odierna garantisce anche un pesantissimo ...

Golf – Gian Paolo Montali commenta la vittoria di Molinari al Bmw Pga Championship : Il Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2022 ha commentato così il trionfo del campione torinese: “la crescita del movimento passa attraverso successi di questo prestigio” Una giornata da ricordare per il Golf italiano: Francesco Molinari trionfa nel BMW PGA Championship davanti a Rory McIlroy e oltre ottomila persone scoprono la bellezza del green a Desenzano del Garda con l’evento “Golf in Piazza”, tappa inaugurale del 2018 della Road to ...

Golf – Uno straordinario Francesco Molinari domina nel Bmw Pga Championship : Nel giro finale Francesco Molinari ha avuto ragione su Rory McIlroy. La sua grandissima prestazione sottolineata dalle ultime 44 buche senza bogey. Si è ben difeso Matteo Manassero (27°) Uno straordinario Francesco Molinari ha dominato nel BMW PGA Championship, torneo equiparato praticamente a un major e prima delle otto prestigiose gare delle Rolex Series che ha anticipato di una settimana la seconda, il 75° Open d’Italia (GardaGolf, 31 ...

Golf : Molinari super - trionfo nel BMW PGA : ROMA - Francesco Molinari nel mito del Golf italiano. L'azzurro vince il BMW PGA Championship e conquista il quinto titolo in carriera sull'European Tour eguagliando i successi di Costantino Rocca. ...