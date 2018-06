Gmail 8 5 20 permette di personalizzare gli swipe verso destra o sinistra

La nuova Gmail ti permette di menzionare gli utenti nel messaggio : Come sempre succede al cambio di stile di un servizio, serve un po’ di tempo prima di scoprire tutte le funzioni disponibili e, soprattutto, per farci l’abitudine. La nuova Gmail ha diverse frecce al suo arco, e una di queste è la possibilità di menzionare qualcuno all’interno del corpo mail. Proprio come succede su Twitter o, per restare in tema di messaggistica, su WhatsApp. A cosa serve? A fare meno errori. Prendiamo, per ...