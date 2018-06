Gli annunci che portano «successi» a buon mercato

Gli Usa restituiscono alla Spagna la lettera con cui Colombo annunciava al re la scoperta del Nuovo Mondo : Washington - Gli Stati Uniti hanno restituito alla Spagna la lettera con cui Cristoforo Colombo annunciava ai reali Ferdinando e Isabella la scoperta del Nuovo Mondo. Lo ha reso noto l'Ice , Immigration and Customs Enforcement, mentre a consegnare la preziosa missiva all'ambasciata di Spagna negli Stati Uniti è stato il segretario americano alla Sicurezza ...

IKEA e Sonos annunciano Symfonisk - Gli speaker senza fili per tutte le tasche - : ... nuova gamma di speaker che offriranno audio di qualità, funzioni connesse e wireless, basati sulla tecnologia audio e senza fili per cui Sonos è famosa e apprezzata nel mondo. A questi elementi si ...

Detenuto all'ergastolo si toGlie la vita in carcere : "Suicidio annunciato" : "La vittima è un Detenuto di alta sicurezza trasferito dal carcere di Fossombrone nelle Marche a quello di Livorno contro la sua volontà, adducendo la necessità di un'osservazione psichiatrica. Siamo al...

Avalanche Studios : Gli sviluppatori di RAGE 2 e Just Cause potrebbero essere al lavoro su un gioco non ancora annunciato : Lo sviluppatore di Just Cause 3 e RAGE 2 potrebbe essere al lavoro su un gioco tutto nuovo e non ancora annunciato, stando a quanto riportato da IGN.Avalanche Studios ha offerto un piccolo assaggio del titolo in questione su Twitter, con un hashtag che menziona il suo nuovo franchise. L'immagine off-screen sembrerebbe mostrare uno sparatutto in prima persona.Ultimamente ci sono state interessanti novità in casa Avalanche, il mese scorso, ...

Airbnb - stangata giapponese : rimossi l'80 per cento deGli annunci : Mazzata per il colosso dell'home sharing. Entro la settimana prossima dovranno sparire dal portale tutte le offerte non in linea con la nuova normativa...

CaGliari - ecco Maran : oggi annuncio e presentazione : Cagliari-Maran, inizia la nuova avventura insieme. L'ex allenatore del Chievo è sbarcato all'aeroporto di Elmas con il volo Milano-Cagliari delle sette e trenta. Qualche minuto di ritardo poi il primo ...

Volvo - Annunciati Gli obiettivi per il 2025 : La Volvo ha annunciato gli obiettivi finanziari e operativi che, secondo le previsioni, la porteranno a diventare, entro il 2025, una delle aziende automobilistiche più importanti al mondo. Le ambizioni del marchio svedese spaziano da un netto incremento delle vendite, che dovrebbe portare il brand a relazionarsi con circa cinque milioni di clienti diretti, alla diffusione delle tecnologie di guida autonoma.Metà elettriche, un terzo autonome. ...

Annunciati Gli ospiti di Avanti un altro Pure di sera da Gigi D’Alessio a Barbara d’Urso : Anche Gigi D'Alessio tra gli ospiti di Avanti un altro Pure di sera. La prima serata di Canale5 è pronta a ospitare lo speciale nel quale Paolo Bonolis accoglierà tanti grandi nomi del mondo dello spettacolo, compresa Barbara d'Urso. Oltre ai nomi già Annunciati, presente in studio anche una versione inedita di Laura Palmer. Il meccanismo di gioco sarà completamente rivoluzionato e studiato appositamente per l'occasione. Gli ospiti saranno ...

Fortnite : Gli eroi cromati annunciati nell'ultimo aggiornamento non sono ancora disponibili : Nella giornata di ieri Epic Games ha reso disponibile il content update 4.3 di Fortnite, un aggiornamento che apportava modifiche e novità alle due modalità Battle Royale e Salva il Mondo.Per quanto riguarda la prima, come probabilmente saprete, sono state aggiunte le Trappole Buttafuori, mentre nella seconda era atteso l'arrivo di due eroi cromati.Stiamo parlando di Jonesy Pressofuso e Ramirez Cromo che, secondo il changelog pubblicato da Epic ...

Annunciata una nuova data del tour di Nek Max Renga : info biGlietti in prevendita : La nuova data del tour di Nek Max Renga è finalmente ufficiale. Il trio di artisti sarà anche a Termoli il 21 luglio in occasione del Cous Cous Festival, con un concerto che andrà ad anticipare quello alla Fiera di Cagliari del 27 luglio. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati al costo di 34,50 € per posto unico, con ritiro sul luogo dell'evento o consegna tramite Corriere Espresso. Nel primo ...

Eva Grimaldi e Imma BattaGlia si sposano : l'annuncio : Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sposano: ad annunciare la lieta notizia, attraverso le pagine di Chi, sono state le due donne che sono al settimo cielo."Non ci speravo più, invece, finalmente ci sposiamo", ha dichiarato l'attrice al settimanale diretto da Alfonso Signorini: a fare la romantica proposta è stata l'attivista, lasciando così di stucco la sua dolce metà. La coppia ha reso pubblica l'unione durate la partecipazione della Grimaldi a ...

"Non ci mancherai". I fiGli annunciano la morte della madre con un brutale necrologio : Kathleen Dehmlow è morta il 31 maggio a Springfield all'età di 80 anni, il giornale locale ha riportato il suo necrologio, redatto dai suoi due figli, che nelle poche righe a loro disposizione chiariscono bene un concetto: non ci mancherà.Nel testo, apparso sulla Redwood Falls Gazette, inizialmente vengono riportate le informazioni tradizionali: data di nascita, matrimonio, nascita dei primi due figli. Scorrendo ancora, ...

Eva Grimaldi e Imma BattaGlia si sposano : l’annuncio ufficiale su Chi : Imma Battaglia ha fatto la proposta di matrimonio a Eva Grimaldi Fiori d’arancio per Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Dopo aver svelato all’Isola dei Famosi il loro amore, l’attrice e l’attivista si sposano. A farlo sapere è stata l’ex naufraga sul settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 6 giugno. A fare la proposta […] L'articolo Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sposano: l’annuncio ufficiale ...