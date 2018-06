Giuseppe Conte d' accordo con Donald Trump | Si torni al G8 con la Russia

Beppe Grillo difende Giuseppe Conte/ M5s - "Infamanti allusioni sul premier telecomandato" : Beppe Grillo difende Giuseppe Conte: Movimento 5 Stelle, l'ex leader ritiene "infamanti" le allusioni sul premier telecomandato e parla del cambiamento M5s-Lega(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 12:08:00 GMT)

Il premier Giuseppe Conte arriva in Canada per il G7 (sotto la pioggia) : Per Conte ci sono in programma bilaterali con quasi tutti i leader, a partire dalla cancelliera tedesca Angela Merkel per proseguire con il premier giapponese Shinzo Abe e con il presidente francese Emmanuel Macron, e si lavora anche per il primo...

Beppe Grillo difende Giuseppe Conte : "Infamanti allusioni sul premier telecomandato. Il cambiamento c'è già" : "Tutti stanno cercando di marionettizzare Conte, persino quelli che accusano altri di farlo. Per me, invece, è chiaro che lui sta semplicemente prendendo il suo posto in una istituzione che è stata in pessime mani per oltre 20 anni". A scriverlo è Beppe Grillo, in un intervento pubblicato oggi dal Fatto Quotidiano."Non riusciranno a fare dimenticare agli italiani che questo governo è il primo segno di un cambiamento ...

Costituzione - scuola - ricerca. Lo storico dell'arte Salvatore Settis chiede conto dei "non detto" al premier Giuseppe Conte : scuola, ricerca, tutela del patrimonio, Costituzione, ruolo del presidente del Consiglio. In una lettera pubblicata sul Fatto quotidiano, l'archeologo e storico dell'arte, Salvatore Settis, incalza il premier Giuseppe Conte e chiede approfondimenti su alcuni passaggi pronunciati durante il discorso di insediamento in Parlamento.Una delle critiche maggiori rivolte a Conte è di aver fatto solo alcuni accenni ad alcuni temi, come la ...

Inizia il primo G7 di Giuseppe Conte : Il presidente del Consiglio è arrivato in Canada per il suo debutto internazionale: conoscerà per la prima volta Merkel, Macron, Trump e gli altri leader The post Inizia il primo G7 di Giuseppe Conte appeared first on Il Post.

Giuseppe Conte - la guerra delle stanze a Palazzo Chigi : braccato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio : È già stata ribattezzata la guerra delle stanze , ed è l'ultimo fronte sul quale si confrontano Matteo Salvini e Luigi Di Maio . È infatti consuetudine, a Palazzo Chigi, che i vicepremier occupino il ...

Gaffe - scontri - debutto internazionale I primi tre giorni di Giuseppe Conte : Ben felice di ritrovarsi alla guida di una delle economie più avanzate del mondo, il docente di Diritto privato accolto dai giornali di mezzo pianeta come «il premier sconosciuto», approderà oggi a ...

Giuseppe Conte contro Raffaele Cantone/ Governo - stoccata del premier : "Anac - risultati deludenti" : Giuseppe Conte contro Raffaele Cantone, stoccata del presidente del Consiglio all'Anac: Governo M5s-Lega, la replica dell'Autorità Nazionale anticorruzione (Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 15:48:00 GMT)

Giuseppe Conte - la cannonata a Raffaele Cantone : 'Rivedere le funzioni dell'Autorità nazionale anti-corruzione' : C'è un passaggio del discorso del premier Giuseppe Conte per la fiducia alla Camera che è passato in secondo piano e solo la Repubblica lo sottolinea con un certo rilievo. Il presidente del Consiglio, ...

Cosa pensano gli italiani del nuovo governo e del discorso di Giuseppe Conte in Parlamento : Demopolis ha realizzato un sondaggio chiedendo agli italiani Cosa pensano del governo che si è appena insediato e del discorso programmatico tenuto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Parlamento. Valutazione positiva per il 46% degli intervistati, mentre un quarto del campione preferisce non esprimersi e dare più tempo all'esecutivo prima di giudicare.Continua a leggere

Giuseppe Conte - l’apparenza e la realtà : All’apparenza Giuseppe Conte è l’esatto esecutore, il grigio burocrate collettore delle volontà altrui. Un presidente del Consiglio ininfluente che è chiamato a dirimere il traffico di obiezioni e statuizioni. l’apparenza potrebbe venire confermata dal secondo discorso da premier tenuto alla Camera. Vago da sembrare vuoto pneumatico, ecumenico fino all’arrendevolezza, con tanti luoghi comuni e tanti verbi coniugati al futuro: vedremo, faremo, ...

Mara Carfagna demolisce Giuseppe Conte : 'Sulle donne parole vuote e retoriche. Forse scorda che...' : Un discorso di un'ora e mezza alla Camera, quello di Giuseppe Conte . Un lungo intervento con una sola frase dedicata alle donne. Una circostanza contro la quale, in un'intervista a La Stampa , ...

Il discorso di Giuseppe Conte alla Camera - dalla 'Carta nostro faro' al conflitto di interessi : Martina ha quindi garantito: 'Noi saremo l'alternativa vera, l'alternativa popolare, sociale, affidabile, saremo la buona politica contro la propaganda'. Non è meno duro Pierluigi Bersani di Leu: 'Ho ...

Il discorso di Giuseppe Conte alla Camera - dalla "Carta nostro faro" al conflitto di interessi : La Costituzione sarà il faro che muoverà l'azione del governo, soprattutto in materia di giustizia. Parola di Giuseppe Conte che, nelle repliche alla Camera, mette ben in chiaro quale sarà la direttrice di marcia che caratterizzerà l'agire dell'esecutivo: "Tutte le nostre iniziative saranno fatte sotto l'architettura costituzionale. Questo esecutivo ha piena consapevolezza che esistono dei ...