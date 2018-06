Giro Under 23 | rivedi la prima tappa dalle 17

Giro d’Italia Under23 : Edoardo Affini vince il prologo e veste la Maglia Rosa! : Si apre con un trionfo tutto tricolore il Giro d’Italia Under23 2018. Nel prologo di 4.4 chilometri in quel di Forlì, completamente pianeggiante, a trionfare è stato il corridore della SEG Racing Academy Edoardo Affini, che con questo successo va a prendersi anche la Maglia Rosa di leader della classifica generale. L’azzurro era indicato tra i favoriti di questa prova e non ha deluso le aspettative. Qualche polemica ed un cambio di ...

Giro d’Italia Under23 : Edoardo Affini vince il prologo e veste la Maglia Rosa! : Si apre con un trionfo tutto tricolore il Giro d’Italia Under23 2018: nel prologo di 4.4 chilometri in quel di Forlì, completamente pianeggiante, a trionfare è stato il corridore della SEG Racing Academy Edoardo Affini, che con questo successo va a prendersi anche la Maglia Rosa di leader della classifica generale. L’azzurro era indicato tra i favoriti di questa prova e non ha deluso le aspettative. Qualche polemica ed un cambio di ...

Giro d’Italia Under23 : tutti i giovani italiani da seguire. Si cercano gli eredi di Aru e Nibali : Un format rivoluzionato, soprattutto con la spettacolare ed al momento unica cronometro in stile Gundersen a chiudere verso Cà del Poggio. Il Giro d’Italia Under23 scatterà domani con un prologo in quel di Forlì e si preannuncia decisamente appassionante. L’Italia va a caccia di nuovi fenomeni in chiave professionistica: soprattutto in chiave corse a tappe si cercano gli eredi di Vincenzo Nibali e Fabio Aru (ricordiamo che il sardo ...

Giro d'Italia Under23 : la startlist e l'elenco completo dei partecipanti : Tutto pronto per la partenza del Giro d'Italia Under23: andiamo a scoprire la startlist con l'elenco completo dei partecipanti alla Corsa Rosa giovanile.

Giro d’Italia Under 23 2018 : i favoriti. Robert Stannard tenta il colpaccio : Tutto pronto per il Giro d’Italia Under 23 2018 che scatterà domani in quel di Forlì con un cronoprologo di soli 4.4 chilometri. Un percorso davvero molto duro ed interessante per questa edizione della Corsa Rosa giovanile che si concluderà nello splendido scenario di Cà del Poggio con una cronometro innovatile, ad inseguimento. Andiamo a scoprire chi saranno i possibili protagonisti della corsa a tappe nel Bel Paese dedicata alla ...

Ciclismo – Giro d’Italia Under 23 : ci siamo! : Al via il Giro d’Italia Under 23: la corsa rosa sarà in strada dal 7 al 16 giugno Tutto pronto per uno degli appuntamenti più importanti della stagione! La Biesse Carrera è tra i trenta team selezionati per partecipare al Giro d’Italia Under 23, dal 7 al 16 giugno. Nove tappe che attraversano l’italia centro-settentrionale con partenza a Forlì e arrivo in provincia di Treviso. 176 gli atleti in totale, appartenenti alle ...

Giro d’Italia Under23 : il percorso e le nove tappe ai raggi X. Le stellette di difficoltà : Dopo quello senior è ancora tempo di Giro d’Italia: giovedì scatta la Corsa Rosa dedicata agli Under 23. Una gara rivoluzionata da Davide Cassani che punta ad offrire un grandissimo spettacolo e a mettere in mostra i migliori giovani in circolazione, che andranno sicuramente a caccia di un contratto da professionisti per il 2019. Andiamo a scoprire tutte le tappe ai raggi X e le stellette di difficoltà. Giovedì 7 giugno 2018 – ...

Giro d’Italia Under23 : le date e gli orari delle tappe. Il programma e come vederlo in tv : Tutto pronto per uno degli appuntamenti più importanti per il panorama degli Under 23: si prepara a scattare un Giro d’Italia rivoluzionato da Davide Cassani e dalla Federciclismo. Nove tappe, tantissime novità e molti corridori interessanti pronti ad andare a caccia ad un contratto da professionisti. Andiamo a scoprire le date delle frazioni con tutto il programma: ancora non svelato il palinsesto TV, ma Rai Sport dovrebbe dedicare come ...

