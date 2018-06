Giro del Delfinato 2018 – Daniel Martin stacca tutti e vince la 5ª tappa | Thomas sfila la

Giro del Delfinato 2018 : Daniel Martin vince in solitaria a Valmorel - Geraint Thomas in maglia gialla. Nibali e Moscon staccati : Primo vero arrivo in salita per il Giro del Delfinato 2018: nella quinta frazione, con partenza da Grenoble e arrivo dopo soli 130,5 chilometri in vetta in quel di Valmorel, torna a gioire la UAE Emirates che vede imporsi il nuovo acquisto della campagna invernale, l’irlandese Daniel Martin. Arrivo in solitaria per il vincitore di Liegi-Bastogne-Liegi e Giro di Lombardia. maglia gialla che resta in casa Team Sky: Gianni Moscon non tiene ...

Classifica Giro del Delfinato 2018 / Moscon maglia gialla per una storica prima volta (5^ tappa - oggi) : Classifica Giro del Delfinato 2018: Gianni Moscon è in maglia gialla in vista della 5^ tappa che sarà disputata oggi. Italiani in evidenza anche grazie a Cataldo(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 13:50:00 GMT)

LIVE Giro del Delfinato 2018 in DIRETTA : quinta tappa Grenoble – Valmorel. Arrivo in salita - Nibali all’attacco? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa del Giro del Delfinato 2018: partenza da Grenoble e Arrivo dopo soli 130,5 chilometri in vetta in quel di Valmorel. Primo vero Arrivo in salita per la corsa transalpina, dopo l’antipasto di ieri che ha visto trionfare Julian Alaphilippe e ha portato in Maglia Gialla il nostro Gianni Moscon. Da capire se il trentino riuscirà a difendersi oggi: difficile che possa mantenere il ...

Ciclismo - Giro del Delfinato - Vincenzo Nibali : ‘Siamo molto indietro’ : La cronosquadre di ieri del Giro del Delfinato [VIDEO] non ha lasciato buone sensazioni in casa Team Bahrain Merida, soprattutto in prospettiva Tour de France. Vincenzo Nibali e compagni hanno lasciato sul terreno un distacco molto pesante rispetto al Team Sky, due minuti e cinque secondi, ma sono andati più piano anche di squadre alla loro portata come la AG2R La Mondiale di Romain Bardet. Visto che al Tour de France sara' in programma una ...

Giro del Delfinato - maglia gialla a Gianni Moscon del Team Sky : La quarta tappa del Giro del Delfinato 2018 ha visto trionfare Julian Alaphilippe. Il corridore francese si è imposto a Lans-en-Vercors, primo arrivo in salita di questa edizione, battendo allo sprint ...

Giro del Delfinato : prime salite ad Alaphilippe - Moscon in giallo : È iniziato con la firma di un corridore più da classiche che da grandi montagne il poker di tappe decisive del Giro del Delfinato. Julian Alaphilippe ha vinto la tappa numero quattro della corsa francese, battendo allo sprint Daniel Martin sul traguardo di Lans en Vecors. Il grande protagonista della giornata è stato però Dario Cataldo: l’abruzzese si è inserito in una fuga da lontano ed è poi andato via tutto solo accarezzando il sogno della ...