Il ministro del Lavoro,Di,"la voce delle imprese".E' l'appello del presidente deidi ConfRossi, che chiede partecipazione nel "processo decisionale","trasparenza e decisioni chiare, tempestive non ideologiche.Non saremo sempre d'accordo, ma parliamoci in maniera laica". "Al Governo del cambiamento noi diciamo: dove c'è cambiamento c'è sempre una opportunità.Noi ci siamo.Jobs Act? "Ha creato 850mila posti di lavoro in più". La flat tax? Se è "insostenibile per le casse dello Stato diciamo: no grazie".(Di venerdì 8 giugno 2018)