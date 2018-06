Giovane mamma scomparsa a Brescia | Il marito la picchiava | lei aveva paura

Giovane mamma scomparsa nel nulla - svolta nel caso : il marito fermato per omicidio : Potrebbe essere ad una drammatica svolta il caso di Allou Suad, la mamma bresciana di 29 anni di cui non si hanno più notizie da domenica scorsa. Nella notte le forze dell’ordine hanno fermato il marito 50enne...

“Mamma - ti prego!”. Federica - stroncata da una malore a 35 anni. Il dramma si è consumato in piscina - dove la Giovane madre seguiva la sua grande passione. Un’intera comunità sconvolta : L’acqua come elemento di vita. Di più, era il suo elemento di vita. Tutti i giorni, per anni, a seguire quella striscia nera dipinta sul fondo della piscina. Fino a ieri, quando la sua vita si è interrotta propria dentro quella vasca azzurra. Federica Menotti è morta così, tra incredulità e disperazione, a 35enne.Una notizia che ha sconvolto il mondo del nuoto e due città intere come Aprilia, dove era nata e cresciuta praticando il suo sport ...

San Severino - schianto in auto : Giovane mamma muore dopo una settimana di agonia : SAN Severino - Ilaria Raggi non ce l'ha fatta. Si è spenta all'ospedale di Torrette di Ancona la giovane mamma che martedì scorso era stata coinvolta in un terribile frontale lungo la strada ...

Pesaro - Giovane mamma muore in casa : a dare l’allarme è il figlio di 5 anni : Una donna di 45 anni è stata colta da un improvviso malore mentre si trovava a casa con il figlio di 5 anni. È stato proprio il bambino a chiedere aiuto a un vicino di casa, che ha a sua volta allertato le forze dell'ordine, ma era già troppo tardi. All'arrivo del 118, la mamma era deceduta già da un'ora per cause che, è stato confermato, sono naturali.Continua a leggere

Pesaro - Giovane mamma muore in casa : il figlio di 5 anni la trova e dà l'allarme : Pesaro - Hai 5 anni e chiami la mamma. Sei in casa, ma la mamma non risponde. Allora la cerchi finchè entri in camera e la trovi a terra. Sembra dormire la mamma. Ma non dorme. Non si muove. Ma tu hai ...

Giovane mamma scompare insieme al figlio di sette mesi : è giallo : Lo scorso 12 aprile Fortunata Fiorenza D'Amodio ha preso il figlio di sette mesi e si è allontanata dalla sua abitazione di Trapani. Da allora nessuno l'ha più vista e la sua scomparsa è diventata un...

Giovane mamma ha 50 arresti cardiaci : Katia salvata con un'operazione "da record" : Cinquanta arresti cardiaci in sei giorni. Katia, trentuno anni e mamma di un bimba di tre mesi, rischiava di morire. L'incubo era iniziato durante una vacanza a Napoli con suo marito Fabio. "Le cellule del mio cuore sono...

L'addio a Clara - Giovane mamma stroncata dalla meningite : Martedì pomeriggio l'ultimo saluto a Clara Ravera, la donna di 36 anni di Masone (Genova) stroncata dalla meningite...

Crollo Rescaldina - parla la mamma del Giovane estratto per ultimo dalle macerie : Da MilanoToday la drammatica testimonianza della madre, in attesa di aggiornamenti dai soccorritori: il figlio era ancora sotto le macerie....