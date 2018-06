Giornata Mondiale degli Oceani 2018 : Giornata Mondiale degli Oceani: iniziative 2018 In un mondo, in un oceano, sempre più social e 2.0, nella Giornata Mondiale degli Oceani 2018 siamo chiamati ad impegnarci on line. Non solo, ma si ...

Giornata Mondiale degli Oceani : per 72% degli europei l’impatto su mari è una priorità : Una recente indagine condotta dalla community Friends of Glass, resa nota da Assovetro (l’associazione dei produttori di vetro) alla vigilia della Giornata Mondiale degli Oceani (domani 8 giugno) ha rilevato che il 72% degli europei ritiene che il proprio impatto sui mari sia una priorità nel proprio stile di vita, a cominciare dai prodotti che compra e dai rispettivi imballaggi. Il 78% degli europei ha registrato un cambiamento nel ...

Giornata Mondiale degli Oceani - ONU : dobbiamo “ridurre in modo significativo l’inquinamento marino” : “Se non cambiamo rotta, negli Oceani potrebbe presto esserci piu’ plastica che pesci. dobbiamo lavorare individualmente e collettivamente per fermare questa tragedia evitabile e ridurre in modo significativo l’inquinamento marino“: queste le parole del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, pronunciate in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani che ricorre domani, 8 giugno. “L’80% ...

8 al 28 giugno - iniziative Giornata Mondiale del Rifugiato nel Salento a cura di Gus - Gruppo Umana Solidarietà : ... un Laboratorio ludico ricreativo, in collaborazione con l'associazione Peter Pan di Melendugno, spettacoli a cura di "Artisti di strada – Puglia". Dalle 21.45 la musica dei Bundamove. Dalle 19.30 ...

Giornata Mondiale dell'ambiente : la lotta alla plastica è il tema principale : Recentemente l'hashtag '5minutesbeachcleanup' è diventato virale e ha spinto migliaia di persone a recarsi al mare per raccogliere i rifiuti di plastica che la marea restituisce alla spiaggia, a volte insieme a pesci e altri abitanti del mare impigliati, incapaci di liberarsi e condannati a morte. Il 5 giugno ricorre come ogni anno la Giornata mondiale dell'ambiente e questa volta il tema è la lotta ai rifiuti di plastica monouso che inquinano ...

Giornata Mondiale Ambiente - è guerra alla plastica : ROMA - Nei mari di tutto il mondo ci sono già 150 milioni di tonnellate di plastica. E ogni anno se ne aggiungono altri 8 milioni. La plastica sporca gli oceani, soffoca e strozza gli animali marini, ...

Giornata Mondiale dell’Ambiente : l’impegno di Favini non si ferma - l’iniziativa di Lifegate continua : Sono già 400 i metri quadrati di foresta amazzonica salvati da Favini: oggi, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, festività proclamata nel 1972 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite che viene celebrata ogni anno il 5 giugno, l’azienda comunica i primi risultati dell’iniziativa One Like, One Forest, partita lo scorso 22 Aprile. “One Like One Forest” è promossa nell’ambito del progetto Foreste in Piedi, lanciato per la ...

Lecce - Giornata Mondiale degli Oceani : salute del mare e dell’uomo : Lecce celebra la Giornata mondiale degli Oceanicon un evento che avrà tanti protagonisti: PULIZIA DEL PARCO: giovani studenti che si mobiliteranno per pulire da rifiuti di plastica un’area di grande bellezza e di grande rilievo ambientale come il Parco dell’Acquatina; BRINDISI CORFÙ: protagonisti della regata Brindisi Corfù racconteranno il valore aggiunto degli sport velici per il turismo costiero; SPORT SOSTENIBILE: associazioni ...

Giornata Mondiale dell’ambiente : stop ai rifiuti di plastica monouso. “Mancano interventi drastici delle grandi aziende” : Ogni anno 8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici vengono riversati negli oceani. Il nemico numero sono i prodotti monouso. Basti pensare che in tutto il mondo ogni minuto vengono acquistate un milione di bottiglie, mentre l’Ocse denuncia che nel pianeta si ricicla solo il 15% di plastica. Quest’anno la Giornata mondiale dell’ambiente 2018 è dedicata proprio al tema Beat Plastic Pollution, tag con cui il programma dell’Onu per l’Ambiente ...

Giornata Mondiale dell’Ambiente : Lidl in prima linea nella riduzione della plastica : In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente promossa dall’ONU, Lidl Italia, catena della grande distribuzione con oltre 600 punti vendita nel Paese, scende in campo per promuovere la lotta all’inquinamento da plastica. Una campagna di comunicazione social per sensibilizzare anche la clientela e un impegno tangibile per fare la differenza sono le azioni concrete che Lidl intraprende seguendo il motto aziendale “Sulla via del ...

Giornata Mondiale dell’Ambiente - Rapporto di sostenibilità Barilla : un miliardo di investimenti in 5 anni per essere sempre più in linea con la missione “Buono per te - Buono per il Pianeta” : Il 90% – in media – il grano duro acquistato localmente da Barilla in giro per il mondo. Un aumento del 26% della quota di grano duro sostenibile acquistato in Italia. Meno camion sulle strade a favore di trasporti più sostenibili, con mezzi a metano o utilizzando l’innovativo treno del grano. 26 prodotti riformulati nel 2017, dai sughi ai prodotti da forno. Attenzione al benessere animale – dove Barilla nel 2017 si è confermata prima azienda ...

Giornata Mondiale dell’Ambiente : Whirlpool EMEA - entro il 2025 componenti plastici riciclati al 100% negli elettrodomestici : Whirlpool EMEA annuncia oggi di aver risposto positivamente all’invito della Commissione Europea a impegnarsi nella riduzione dei rifiuti di plastica e nell’utilizzo di plastica riciclata. L’iniziativa si inserisce nella più ampia cornice della Strategia UE per la plastica, adottata dalla Commissione Europea a gennaio di quest’anno, volta a salvaguardare l’ambiente dall’inquinamento da plastica e, al contempo, a promuovere un modello di economia ...

