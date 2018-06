Giornata degli Oceani | dall’Italia impegno per la tutela del mare e contro i rifiuti

Giornata mondiale degli oceani - l'Onu : "Se non cambiamo presto ci sarà più plastica che pesci" : L'edizione 2018 è dedicata alla lotta contro la plastica, autentico flagello dei mari di tutto il mondo. Compreso il Mediterraneo, dove presto partirà un esperimento con enormi acquari salvavita

Giornata Mondiale degli Oceani : LifeGate PlasticLess per l’economia circolare - un mare di idee contro un oceano di plastica : Nella Giornata istituita dalle Nazioni Unite per celebrare e tutelare le distese d’acqua del Pianeta, LifeGate presenta LifeGate PlasticLess, un’iniziativa concreta per la salvaguardia dei mari italiani, nei quali convogliano quasi 90 tonnellate di plastica ogni giorno. Sempre più diffuse e pericolose sono le cosiddette microplastiche inferiori ai 5 millimetri che, attaccandosi alle alghe, scambiate per cibo, vengono ingerite dai pesci, ...

Giornata mondiale degli oceani - i prodotti per viverla al meglio : ... grazie anche alle numerose iniziative dai docufilm alle dirette Facebook, passando per le immersioni guidate che offrono un contatto più diretto con il mondo sottomarino, ambito in cui non mancano l'...

Giornata Mondiale degli Oceani - WWF : il Mediterraneo una pericolosa trappola di plastica : Un mare piccolo rispetto agli Oceani, appena l’1% dei mari del mondo, con un’enorme biodiversità ma con una ‘impronta umana’ insostenibile se si considera l’inquinamento da plastica: nel bacino del Mediterraneo si concentra infatti il 7% della microplastica globale. Il Mare Nostrum si sta trasformando in una pericolosa trappola per la plastica e l’impatto grava sulle specie marine e sulla salute umana, secondo quanto riportato dal nuovo report ...

Gardaland SEA LIFE Aquarium festeggia la Giornata Mondiale degli Oceani : Indietro 8 giugno 2018 2018-06-08T10:46:29+00:00 ROMA – In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, Gardaland SEA LIFE Aquarium accoglie, presso la vasca Oceanica, un esemplare di Pesce Napoleone per dare il via ad un progetto di monitoraggio. Il Pesce Napoleone, che fa parte delle specie protette dalla CITES (Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate […] L'articolo Gardaland SEA LIFE Aquarium festeggia la ...

Giornata Mondiale degli Oceani 2018 : Giornata Mondiale degli Oceani, in onore della settimana potenza economica Mondiale. Se fosse uno Stato, l’oceano, scalzerebbe molti altri che sgomitano per la top ten, e invece questo potenziale patrimonio naturale e finanziario, si trova costretto a lottare per la propria esistenza e la propria salute. E’ infatti sotto continua minaccia e non siamo noi esseri umani totalmente estranei a questa assurda situazione, anzi! ...

Giornata Mondiale degli Oceani 2018 : Giornata Mondiale degli Oceani: iniziative 2018 In un mondo, in un oceano, sempre più social e 2.0, nella Giornata Mondiale degli Oceani 2018 siamo chiamati ad impegnarci on line. Non solo, ma si ...

Giornata Mondiale degli Oceani : per 72% degli europei l’impatto su mari è una priorità : Una recente indagine condotta dalla community Friends of Glass, resa nota da Assovetro (l’associazione dei produttori di vetro) alla vigilia della Giornata Mondiale degli Oceani (domani 8 giugno) ha rilevato che il 72% degli europei ritiene che il proprio impatto sui mari sia una priorità nel proprio stile di vita, a cominciare dai prodotti che compra e dai rispettivi imballaggi. Il 78% degli europei ha registrato un cambiamento nel ...

Giornata Mondiale degli Oceani - ONU : dobbiamo “ridurre in modo significativo l’inquinamento marino” : “Se non cambiamo rotta, negli Oceani potrebbe presto esserci piu’ plastica che pesci. dobbiamo lavorare individualmente e collettivamente per fermare questa tragedia evitabile e ridurre in modo significativo l’inquinamento marino“: queste le parole del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, pronunciate in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani che ricorre domani, 8 giugno. “L’80% ...

Lecce - Giornata mondiale degli Oceani : salute del mare e dell’uomo : Lecce celebra la Giornata mondiale degli Oceanicon un evento che avrà tanti protagonisti: PULIZIA DEL PARCO: giovani studenti che si mobiliteranno per pulire da rifiuti di plastica un’area di grande bellezza e di grande rilievo ambientale come il Parco dell’Acquatina; BRINDISI CORFÙ: protagonisti della regata Brindisi Corfù racconteranno il valore aggiunto degli sport velici per il turismo costiero; SPORT SOSTENIBILE: associazioni ...

Giornata Mondiale dell'Ambiente - solo il 57% degli italiani fa la differenziata : Teleborsa, - C'è ancora molto da fare per l'ambiente. In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente dedicata al problema della plastica, Coldiretti sulla base dei dati Eurobarometro fa sapere che ...

Giornata Mondiale dell'Ambiente - solo il 57% degli italiani fa la differenziata : C'è ancora molto da fare per l'ambiente. In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente dedicata al problema della plastica , Coldiretti sulla base dei dati Eurobarometro fa sapere che solo il 57% ...

Giornata Mondiale degli Oceani – 24 Bottles lancia la collezione Reef [GALLERY] : Per amor del mare 24 Bottles presenta la collezione Reef. Prosegue senza sosta la battaglia contro l’inquinamento degli Oceani causato dalla plastica In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, il brand di design sostenibile 24Bottles lancia la Reef COLLECTION, edizione limitata di Clima Bottle disponibile dal prossimo 8 giugno sul sito 24Bottles.com e in alcuni negozi selezionati. Reef Collection nasce dalla collaborazione tra il ...

Taekwondo - Grand Prix Roma 2018 : nessuno acuto degli azzurri nella seconda Giornata. Dell’Aquila - Flecca - Smiraglia e D’Angelo fuori agli ottavi : seconda giornata di gare al Grand Prix di Taekwondo di Roma. Ancora tante emozioni al Foro Italico, con i migliori atleti del mondo che si sono sfidati sul tatami per conquistare il primo Grand Prix della stagione. Anche oggi nessun azzurro è però riuscito a salire sul podio. Andiamo a scoprire tutti i risultati di questa seconda giornata. Partiamo dai -58 kg maschili, dove Vito Dell’Aquila interrompe la sua striscia di risultati e si ...