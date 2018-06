Ginnastica | Serie A 2018 | ultima tappa a Torino | Brixia per lo scudetto | tutte le stelle

Ginnastica artistica – Torino - al via i Campionati Italiani di Serie A e B : Le migliori squadre italiane di Ginnastica artistica sulla pedana del PalaVela di Torino per i Campionati Italiani di Serie A e B Domani, venerdì 8 giugno, al PalaVela di Torino prenderà il via la terza e ultima tappa dei Campionati Italiani di Serie A e B di Ginnastica artistica maschile e femminile. Una due giorni che vedrà salire in pedana le migliori squadre italiane: il venerdì si partirà con la Serie B alle ore 15,30 con il riscaldamento ...

Ginnastica - l’Italia si lancia verso Giochi del Mediterraneo ed Europei! Azzurre in lotta per la convocazione - Serie A decisiva sabato? : Sabato 9 giugno si disputerà la terza tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica: al PalaVela di Torino si assegneranno gli scudetti e si definirà la composizione dei campionati per la prossima stagione agonistica. Tutto è pronto per la scontata festa della Brixia Brescia ma le ginnaste iniziano a guardare con più interesse ai grandi eventi in programma nell’imminente futuro visto che mancano un paio di settimane ai Giochi del ...

Ginnastica - Serie A 2018 : terza tappa a Torino (9 giugno). Programma - orario e tv della Finale : Sabato 9 giugno si disputerà la terza tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Al PalaVela di Torino si svolgerà l’ultimo appuntamento del massimo campionato italiano a squadre, verranno assegnati gli scudetti e verrà anche definita la composizione delle varie Serie della prossima stagione che ci regalerà della competizioni più snelle e tecnicamente più valide. La Brixia Brescia ha ormai il tricolore in tasca e punta a lanciare ...

Ginnastica artistica – Tutto pronto per la finale dei Campionati Italiani di serie A e B : Tutto pronto per la tappa finale di serie A e B dei Campionati Italiani di Ginnastica artistica Questa mattina, mercoledì 30 maggio, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della finale dei Campionati Italiani di Ginnastica artistica di serie A e B, maschile e femminile, che avrà luogo al PalaVela di Torino l’8 e il 9 giugno. La presentazione si è svolta nella bellissima e scenografica Sala Conferenze della Reale Mutua di via Corte ...

Ginnastica - Serie A 2018 : l’Italia e la forza della classe 2003. Villa - D’Amato e Iorio a braccetto a Milano : novità verso il futuro : La seconda tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica ha ancora messo in mostra l’eccellente livello tecnico della fenomenale classe 2003 che gara dopo gara continua ad alzare il proprio livello e a guardare con sempre maggiore ottimismo verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il gruppetto di Enrico Casella continua a stupire, compiendo sempre un salto in avanti per essere davvero competitive a livello internazionale: il mirino è puntato ...

Ginnastica - Serie A 2018 : le pagelle della tappa di Milano. Villa e D’Amato show - Ferlito torna top - rientro Busato : Ieri si è disputata la seconda tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Di seguito le pagelle delle ragazze che si sono messe maggiormente in luce a Milano. GIORGIA Villa: 9. Porta in gara un pazzesco esercizio da 6.0 di D Score alle parallele dove ottiene un super 14.800 (tre decimi di bonus), il suo doppio avvitamento al volteggio è perfetto (14.850) e mostra degli evidenti miglioramenti al corpo libero (13.600, due decimi di ...

Ginnastica - Serie A1 2018 – Tutti i podi individuali di giornata ad Milano. Le migliori sono state… : Oggi pomeriggio a Milano si è disputata la seconda tappa della Serie A1 2018 di Ginnastica artistica. Di seguito Tutti i podi individuali di giornata. Ricordiamo che sono solo classifiche virtuali e non consegnano titoli: la competizione è esclusivamente a squadre. CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE (VIRTUALE): # GINNASTA SQUADRA PUNTEGGIO 1. Asia D’Amato Brixia Brescia 55.500 1. Giorgia Villa Brixia Brescia 55.500 3. Elisa ...

Ginnastica - Serie A 2018 : Brixia straripante a Milano - Villa e D’Amato da sballo! Bene Ferlito - errori per Mori e Meneghini : La corsa della Brixia Brescia è irrefrenabile e non conosce limiti. Le Campionesse d’Italia dominano anche la seconda tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica che si è svolta al Mediolanum Forum di Milano, infilano il secondo successo consecutivo dopo quello di Arezzo e ipotecano il sedicesimo scudetto della loro storia (il quinto consecutivo). Le ragazze di Enrico Casella e Folco Donati sono decisamente più forti della concorrenza ...

LIVE Ginnastica - Serie A 2018 : seconda tappa in DIRETTA. Dominio Brixia a Milano - giovani da sballo. Ok Ferlito - errori Meneghini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Spettacolo assicurato al Mediolanum Forum di Milano per una giornata infinita all’insegna della Polvere di Magnesio: il massimo campionato italiano regalerà sicuramente spettacolare, le migliori ginnaste atlete del nostro Paese sono pronte a fronteggiare con i body delle rispettive società e a offrire emozioni ai tantissimi presenti ...

