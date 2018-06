Giappone | governo conferma contrazione Pil nel primo trimestre

Giappone - il Governo lancia l’allarme : “L’eruzione del Monte Fuji potrebbe paralizzare Tokyo” : Una possibile eruzione del Monte Fuji, il vulcano Giapponese di oltre 3700 metri, sarebbe causa di una paralisi totale per Tokyo. Lo scrive un rapporto governativo analizzato dall’agenzia di stampa “Kyodo”.-- Il Monte Fuji, la vetta più alta e icona del paese orientale, è a circa cento chilometri dalla capitale. La sua ultima eruzione risale al 1707 e nonostante sia sempre considerato in attività al momento non ci sono segnali di particolare ...