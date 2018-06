Giappone | cala il surplus delle partite correnti

Terremoti - una delegazione di esperti Giapponesi in Abruzzo per scoprire le tecniche italiane anti calamità : In Abruzzo per conoscere le tecniche organizzative e operative per affrontare le emergenze nelle situazioni di catastrofiche naturali e in particolare in caso di terremoto. E’ quanto vuole apprendere una delegazione composta da 16 professionisti provenienti da tutto il Giappone in visita in questi giorni nella nostra regione su mandato del governo del Sol Levante. Dopo aver avuto modo di visitare la centrale operativa della Protezione ...