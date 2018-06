Gianni Brusamolino | dal fluire della vita all’infinito cosmico

Blastingnews

: Gianni Brusamolino a Massa fino al 2 Settembre - MoioliPress : Gianni Brusamolino a Massa fino al 2 Settembre -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Il Duomo di Massa ribadisce il suo ruolo ormai pivotale sulla scena artistica internazionale, ospitando all’interno dei suoi prestigiosi spazi l’esposizione “: dal”, attesa personale dell’artista omonimo, la cui inaugurazione è prevista per sabato 9 giugno alle ore 18,30. L’evento, secondo capitolo del ciclo “Tempo dell’Essere, tempo dell’esistere”, con il patrocinio di Consiglio RegionaleRegione Toscana, Provincia di Massa Carrara e Comune di Massa, è stato ideato da Centro Studi Milano ‘900, e da questo promosso unitamente a Diocesi di Massa Carrara e Pontremoli, Associazione Culturale San Domenichino (organizzatrice del celebre concorso letterario omonimo), Fondazione Primato, Associazione Italia Hong-Kong, Propellers’ Club The Port of Milan, ContainerLab, Casa Museo Ugo Guidi. Per tre mesi, a partire da giugno e fino a ...