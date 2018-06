Germania | ritirata dai negozi insalata di origine italiana infetta da Gram-negativo

Blastingnews

: INSALATA MISTA BIO A RISCHIO SALMONELLA, RITIRATA DA ITALIA E GERMANIA/ I sintomi della febbre tifoide - NutraceuticaIT : INSALATA MISTA BIO A RISCHIO SALMONELLA, RITIRATA DA ITALIA E GERMANIA/ I sintomi della febbre tifoide - NutraceuticaIT : Insalata mista bio rischio salmonella/ Ritirata dal mercato in Italia e Germania: pericolo febbre tifoide -

(Di venerdì 8 giugno 2018) RASFF (Rapid Alert System for Food and ) ha diffuso l'allarme sulla possibile contaminazione di insalate miste provenienti dall'Italia. L'allerta è stata lanciata nella giornata di ieri e concerne principalmente alcuni lotti di insalate miste di tipo biologico contenenti batavia rossa-verde e foglie di spinaci infette da salmonella enterica Typhimurium. Da inizio anno ad oggi sono molteplici le allerte alimentari diramate, ma le problematiche inerenti i prodotti alimentari contaminati continuano ad essere presenti. Insalate miste contaminate da salmonella L'agenzia europea per il controllo dei rischi alimentari ha lanciato l'allerta nella nota 2018.1545, ponendo il comunicato come veramente rischioso per la salute di tutti i consumatori. I prodotti oggetto della contaminazione verranno immediatamente ritirati dal commercio. A scatenare il contagio è stato un batterio conosciuto con ...