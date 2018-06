Germania | 14enne violentata e uccisa | arrestato un iracheno

blogo

(Di venerdì 8 giugno 2018) Avrebbe violentato e ucciso unainil ragazzo di 20 annila scorsa notte nel nord dell’Iraq dalla polizia curda. Ali Bashar, questo il suo nome, dovrà rispondere dello stupro e dell’omicidio della ragazzina, un delitto efferato che ha indignato un intero paese.Il corpo della vittima, originaria di Magonza, sul fiume Reno, è stato identificato ieri. A dare la notizia dell’arresto del giovane presunto stupratore e assassino è stato il ministro degli Interni di Berlino in una conferenza stampa."Si tratta di un buon risultato, frutto della collaborazione tra le forze di sicurezza curde e la polizia tedesca" ha detto il ministro. Secondo gli investigatori Bashar dopo aver violentato e ucciso la ragazzina in, giovedì scorso era tornato di gran fretta in Iraq, insieme a tutta la sua famiglia, sperando così di sfuggire alla giustizia tedesca.Ali Bashar ...