George e Charlotte non possono mangiare con i genitori | ecco perché

''Guardate Kate''. La duchessa entra in campo e il pubblico ammutolisce. Raggiante - insieme a George e Charlotte - ma quel dettaglio della Middleton non è sfuggito a nessuno : Qualche giorno fa Kate Middleton ha deciso di prendere il congedo di cui ha diritto 26 settimane (estendibili fino a 52) per godersi l'ultima maternità. Dopo la sua presenza al royal wedding dell'anno, le nozze tra Harry e Meghan, rivedremo, dunque, la duchessa di Cambridge al lavoro, come "working royal", in ottobre.

Il trucco per fare stare buoni Charlotte e George? Le caramelle : Il trucco più vecchio del mondo. Pare che Kate Middleton e le altre mamme, come la migliore amica di Meghan Makle, Jessica Mulroney, abbiano deciso di «corrompere» i paggetti e le damigelle del corteo nuziale del royal wedding a suon di caramelle. Così i figli gemelli di sette anni, Brian e John, di Jessica sono stati impeccabili nel reggere il velo della sposa. E anche gli altri otto «ragazzi» si sono comportanti egregiamente, compresi anche i ...

Royal wedding - svelato il segreto bomba che riguarda George e Charlotte. Ora sì che tutto torna… : Il 19 maggio 2018 è stato celebrato il matrimonio dell’anno (Chiara Ferragni e Fedez, ci dispiace: il matrimonio dell’anno non è il vostro): quello tra il principe Harry d’Inghilterra e l’attrice americana Meghan Markle. La sposa, che ha scelto un look naturalissimo quasi acqua e sapone e un vestito “liscio” senza pizzi né decori, era splendida. Harry, pure. E vabbè, ormai anche lui è andato, mettiamoci l’anima in pace. La cerimonia è stata ...

George e Charlotte pagetti perfetti (con il trucco) : "corrotti" con le caramelle : George e Charlotte sono stati dei paggetti perfetti al royal wedding di Harry e Meghan. Merito dell'aplomb inglese che si eredita già da bambini? O della rigida educazione reale? Niente di...

George e Charlotte "corrotti" con le caramelle per comportarsi bene al Royal Wedding : La precisione e il rigore con cui avevano assolto al loro ruolo di paggetto e damigella al Royal Wedding aveva lasciato sbalorditi. Ma ora il motivo di tanta "professionalità" sembra essere chiaro. Il principe George e la principessa Charlotte e i figli della migliore amica della sposa, Jessica Mulroney, sarebbero stati "corrotti" con dolcetti e caramelle.Stando a quanto dichiarato a People da un invitato al matrimonio, a dispensare ...

George e Charlotte paggetti adorabili : Lungo la navata della St. George Chapel di Windsor, Meghan Markle si è presentata da sola. La madre Doria Ragland l’ha accompagnata in auto, poi l’ex attrice ha dovuto fare affidamento su tutte le sue forze. Brave Meghan, coraggiosa, l’avevano ribattezzata sui social già ieri, quando era stata diffusa la notizia che sarebbe stato il principe Carlo a porgerle il braccio, ma solo lungo il Quire, l’ultimo tratto fino ...

Royal Wedding – Chi saranno i paggetti della sposa? George e Charlotte in prima fila al matrimonio dello zio [GALLERY] : George e Charlotte saranno protagonisti quasi quanto Meghan Markle e Harry d’Inghilterra al Royal Wedding in programma oggi Il piccolo George e la splendida Charlotte saranno i protagonisti dell’ingresso di Meghan Markle in chiesa. La bella statunitense, che oggi si unirà in matrimonio a Harry d’Inghilterra, ha scelto come paggetti delle sue nozze i due futuri nipotini. I piccoli reali non sono nuovi ad un ruolo del genere, già ...

Royal wedding - Harry e Meghan sposi : la Regina li nomina duca e duchessa di Sussex. Tra i paggetti i piccoli George e Charlotte (FOTO) : È il giorno del matrimonio reale: nella cappella di St. George al Castello di Windsor, il Principe Harry, 33 anni, sposerà la fidanzata, Meghan Markle, 36 anni. La Regina li ha nominati ufficialmente duca e duchessa di Sussex e tra le sei damigelle e quattro paggetti della coppia ci saranno anche il principino George, il figlio primogenito di quattro anni di William, che oggi sarà testimone dello sposo Harry, ...

Meghan Markle e Harry - countdown per il royal wedding : George e Charlotte paggetti : Mancano tre giorni al matrimonio dell'anno: Meghan Markle e il principe Harry diranno sì sabato 19 maggio e il popolo (inglese e del web) è su di giri. L'ultima notizia riguarda...

MEGHAN MARKLE E HARRY - IL MATRIMONIO / Annunciati paggetti e damigelle : in lista i principi George e Charlotte : MEGHAN MARKLE e il principe HARRY, sposi il 19 maggio: il padre della sposa non ci sarà. Confermata l'operazione al cuore per riparare i danni dell'infarto.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 16:17:00 GMT)