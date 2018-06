George Clooney si è commosso davanti a un tributo della moglie Amal che emozionerà anche

Una vacanza sul Lago di Como come George Clooney? C’è Villa Luce : Il Lago di Como, lo sappiamo, era famoso ben prima del 2011, quando George Clooney comprò una Villa sulle sue sponde e fece diventare il Lario il suo posto di vacanza. Lo era dal tempo dei romani, lo era nell’Ottocento. E famoso o meno che fosse, che il Lago di Como sia ammaliante è un fatto. Lo è per una geografia sorprendente di montagne verdi che toccano e superano i mille metri a strapiombo su uno specchio di acqua che riflette il ...

“Non può essere George Clooney!”. Invece sì : pochi giorni fa al royal wedding e ora… beccato! : L’ultima immagine di George Clooney è quella al royal wedding di Harry e Meghan. C’era anche il divo, a dir poco impeccabile in grigio chiaro, all’evento dell’anno. Al suo fianco, una strepitosa Amal Alamuddin in giallo senape. Che coppia! Se non ci fossero stati David e Victoria Beckham, la coppia più chiacchierata del matrimonio, lui con il suo fascino intramontabile e lei con il suo muso, la scena sarebbe stata ...

Royal Wedding - George Clooney racconta la festa : «Meghan ed Henry si amano davvero» : Gli invitati al party più esclusivo degli ultimi anni, il Royal Wedding del principe Henry e di Meghan Markle, hanno dovuto rinunciare ai loro spartphone e promettere riservatezza e...

Sardegna George Clooney fa la spesa da un’ambulante : L’attore George Clooney è stato paparazzato dai tabloid inglesi mentre acquista formaggio da un vecchietto lungo la strada durante la sua permanenza nella zona di Olbia-Costa Smeralda. Le immagini pubblicate dal “Daily Mail” hanno fatto il giro del Mondo. Il divo hollywoodiano, che si trova nell’Isola, zona di Olbia, per girare un film, è stato fotografato ieri – le immagini sono state diffuse dal Daily Mail – mentre ...

George Clooney contro i Pro-Life?/ “Perché finanzi chi sostiene che siano haters?” : Una fondazione per la difesa degli afro americani, sostenuta economicamente da George Clooney, si sta scatenando ad attaccare i gruppi cristiani pro life(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 12:36:00 GMT)

Catch 22 : Giancarlo Giannini - George Clooney e Hugh Laurie nella nuova serie Sky : George Clooney Parla anche italiano Catch 22. La nuova produzione internazionale di Sky sarà ambientata anche nel Belpaese e potrà contare su un attore di spicco del panorama nostrano. Nel cast, infatti, c’è Giancarlo Giannini che interpreterà Marcello, proprietario di una casa d’appuntamenti, uomo un tempo molto bello e ancora decisamente piacente, sebbene con qualche anno in più. La serie in sei episodi è basata sull’omonimo romanzo ...

Nozze reali : Amal e George Clooney fermati da un poliziotto all'ingresso del party : Amal e George Clooney sono stati fermati all’ingresso del Frogmore House. A dare l’alt ai due coniugi che si stavano recando alla festa di matrimonio del principe Harry e dell’attrice Meghan Markle...

Royal Wedding – Amal ruba la scena a George : tutti i dettagli l’outfit scelto dalla signora Clooney [GALLERY] : Il look di Amal al matrimonio di Meghan Markle ed il Prinipe Harry strega i presenti: l’outfit azzeccatissimo della moglie di George Clooney Il Royal Wedding ha dato sfoggio a look strabilianti. Oltre a quello della sposa (vestita da Givenchy) e a quello dello sposo (in divisa), anche gli invitati hanno calamitato le attenzioni sugli outfit scelti. Tra gli abiti più ammirati c’è stato, senza ombra di dubbio, quello di Amal Clooney. ...