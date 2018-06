Geologia & Clima | 717 milioni di anni fa la Terra era una “palla di neve”

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 giugno 2018) Circa 717diil ghiaccio ricopriva il nostro pianeta, che assumeva le sembianze di una “a palla di neve“: una ricerca della Princeton University, pubblicata su “Geology“, ha confermato quella che prima era solo considerata una teoria, grazie alle analisi di rocce dell’Etiopia settentrionale, che mostrano come l’intero processo abbia richiesto solo poche migliaia di. Scott Maclennan ed il suo team hanno studiato degli strati di rocce etiopi che possono essersi formati solo durante un’intensa attività glaciale (costituiti da giganteschi massi trasportati dai ghiacciai per lunghe distanze): al di sotto di queste rocce glaciali i ricercatori hanno rinvenuto strati più vecchi di rocce calcaree, formatesi in acque basse durante la separazione dell’antico supercontinente Rodinia (di conseguenza le temperature erano miti ...