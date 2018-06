Gentiloni | no a governo aggressivo Ma quando si mette a governare?

Rottura di alleanze e stop alle sanzioni russe - Gentiloni avverte il nuovo governo : "Strada pericolosissima" : "L'ultima cosa che ci possiamo permettere è quella di presentarci come un'Italia che tradisce i suoi fondamenti di politica estera e di collocazione internazionale. Conte faccia il presidente del Consiglio dell'italia che abbiamo sempre avuto in questi decenni a livello internazionale". Intervistato dal direttore Mario Calabresi a Repubblica delle idee, l'ex premier Paolo Gentiloni avverte sui rischi di una Rottura delle alleanze e sullo ...

Xylella - Commissione Ue : 'Rischi per le api con il pesticida usato per combatterla'. M5s : 'Governo Gentiloni piegato a lobby' : "Rischi per le api in caso di usi esterni dell'Imidacloprid", il pesticida che il governo Gentiloni ha scelto per combattere la diffusione della Xylella in Puglia. È questo l'allarme lanciato dalla Commissione europea in risposta a un'interrogazione presentata dall'eurodeputata del Movimento 5 stelle Rosa D'Amato il 23 aprile scorso. Un pericolo, quello derivante dall'Imidacloprid, confermato dalle relazioni dell'Autorità ...

Governo - il passaggio della campanella tra Gentiloni e Conte : Con la tradizionale cerimonia della campanella tra il premier uscente Paolo Gentiloni e il suo successore Giuseppe Conte ha sancito l'avvicendamento tra il vecchio e il nuovo Governo che questa serà ...

Governo - passaggio di consegne tra Conte e Gentiloni : Molto soddisfatto il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria , che ha parlato di una squadra di Governo "ottima".

DIRETTA / Governo 2018 - passaggio di consegne tra Gentiloni e Conte a Palazzo Chigi. Ecco la lista dei ministri : Ecco la lista dei ministri 17:30 Completata la fase del giuramento, ...

Governo Conte al via - i ministri hanno giurato Passaggio di consegne con Gentiloni : L'economista euroscettico, spostato dall'Economia agli Affari europei dopo un lungo braccio di ferro tra M5S-Lega e Quirinale, legge la formula di rito che ufficializza il suo ingresso nel Governo ...

Governo - passaggio di consegne con incidente di percorso tra Gentiloni e Conte : “Manca la campanella” : passaggio di consegne a Palazzo Chigi tra Paolo Gentiloni e Giuseppe Conte attraverso la tradizionale cerimonia della consegna della campanella, con cui il premier apre e chiude i lavori del Consiglio dei ministri. Subito dopo, il nuovo presidente del Consiglio riunirà i ministri nel primo Cdm. L'articolo Governo, passaggio di consegne con incidente di percorso tra Gentiloni e Conte: “Manca la campanella” proviene da Il Fatto ...

L'ultimo tweet di Paolo Gentiloni da premier : "Grazie alla squadra di governo. E a mia moglie" : "Grazie a tutta la squadra di governo. E a mia moglie. Servire l'Italia è stato un onore. Oggi la lasciamo in condizioni migliori di quelle di cinque anni fa". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio uscente Paolo Gentiloni, pubblicando una foto che lo ritrae nel suo ufficio a Palazzo Chigi con la moglie Emanuela Mauro.#Grazie a tutta la squadra di governo. E a mia moglie. Servire l'Italia è stato un onore. Oggi la ...

Governo : Martina - Gentiloni adatto per progetto futuro - ma decide lui : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – "Io credo che attorno a Gentiloni si possa costruire un progetto serio fatto di gente responsabile che si occupi davvero dell'interesse generale, ma dovrà decidere lui il suo impegno". Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, a Carta Bianca a chi gli chiede se Paolo Gentiloni potrà essere il leader del centrosinistra in caso di elezioni. 'è chiaro che se dobbiamo ...

Governo : Renzi - premiership? Tanti nomi Pd - a partire da Gentiloni : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – "Il Pd è pieno di persone che possono fare il candidato premier, a partire da Gentiloni". Lo dice Matteo Renzi a Otto e mezzo. "Io farò il mediano? Dopo aver fatto il centroavanti, starò dietro a dare un mano".

Governo : Martina - grazie a Gentiloni per grande lavoro a servizio Italia : Milano, 25 mag. (AdnKronos) – 'Tutti dobbiamo un grazie a Paolo Gentiloni per il grande lavoro fatto al servizio dell'Italia. La sua competenza, la sua serietà e la sua passione sono un punto di riferimento prezioso per tutto il Pd". Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina a margine di un incontro a Milano con i giovani democratici.

