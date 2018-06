Gentiloni | chi governa poi perde

Da Berlusconi a Letta - da Renzi a Gentiloni : quando l'Italia non chiude alla Russia : ...del governo M5S-Lega di promuovere una revisione del sistema delle sanzioni comminate alla Russia dall'Unione europea all'indomani dell'invasione della Crimea si inserisce in un filone di politica ...

Xylella - Commissione Ue : ‘Rischi per le api con il pesticida usato per combatterla’. M5s : ‘Governo Gentiloni piegato a lobby’ : “Rischi per le api in caso di usi esterni dell’Imidacloprid“, il pesticida che il governo Gentiloni ha scelto per combattere la diffusione della Xylella in Puglia. È questo l’allarme lanciato dalla Commissione europea in risposta a un’interrogazione presentata dall’eurodeputata del Movimento 5 stelle Rosa D’Amato il 23 aprile scorso. Un pericolo, quello derivante dall’Imidacloprid, confermato dalle relazioni dell’Autorità ...

DIRETTA / Governo 2018 - passaggio di consegne tra Gentiloni e Conte a Palazzo Chigi. Ecco la lista dei ministri : Ecco la lista dei ministri LEGGI ANCHE : Governo 2018, LA CRONACA DI IERI MINUTO PER MINUTO LEGGI ANCHE : PENSIONI 2018, LA SITUAZIONE APE E OPZIONE DONNA 17:30 Completata la fase del giuramento, ...

Paolo Gentiloni lascia Palazzo Chigi - tra gli applausi : Picchetto d'onore appassionato applauso dei funzionari di Palazzo Chigi, nel momento in cui l'ormai ex premier lascia la sede del governo -

Paolo Gentiloni/ “Per andare fuori strada bastano pochi mesi”. Il discorso di addio del Premier uscente : Paolo Gentiloni: “Per andare fuori strada bastano pochi mesi”. Il discorso di addio del Premier uscente, che oggi si è congedato da Palazzo Chigi, ringraziando i suoi collaboratori(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 15:25:00 GMT)

Gentiloni saluta i dipendenti - Franceschini prepara gli scatoloni : Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha riunito collaboratori e dipendenti di Palazzo Chigi per un messaggio di saluto, prima di lasciare la presidenza del Consiglio al nuovo premier. Il lavoro ...

Paolo Gentiloni lascia Palazzo Chigi e saluta i dipendenti : "Attenzione - basta poco per andare fuori strada" : Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha riunito collaboratori e dipendenti di Palazzo Chigi per un messaggio di saluto, prima di lasciare la presidenza del Consiglio al nuovo premier."Rabbia, disagio", ha detto, dobbiamo prenderci cura "delle paure che provocano ferite e cicatrici ancora aperte". Nel fare questo, però, "bisogna stare attenti a non dilapidare il lavoro fatto in questi anni. Risalire la china per 5 lunghi anni come ...

Governo - chiuso contratto; Operaio muore all'Ilva; Altolà Gentiloni : Europa preoccupata : A ricordarlo è il nuovo documento della Santa Sede su economia e finanza. Il profitto non e' puo' essere raggiunto ad ogni costo. E non e' mai legittimo se vengono meno la promozione integrale della ...

Iran : Gentiloni - rischi effettivi : ANSA, - SOFIA, 17 MAG - "L'Ue manterrà i propri impegni sull'accordo con l'Iran e cercherà di mettere in campo strumenti di tutela per le imprese che hanno deciso di tornare a investire in Iran. La ...

Iran : Gentiloni - rischi effettivi : ANSA, - SOFIA, 17 MAG - "L'Ue manterrà i propri impegni sull'accordo con l'Iran e cercherà di mettere in campo strumenti di tutela per le imprese che hanno deciso di tornare a investire in Iran. La ...

Governo - Gentiloni 'Con proposte velleitarie e stravaganti l Italia rischia di finire nel burrone' : ROMA - 'Cercherò di rassicurare l'Europa, ma quando sento proposte velleitarie e stravaganti rischia di essere difficile rassicurare', lo ha detto il premier uscente Paolo Gentiloni, intervistato dal ...

Gentiloni : con stravaganza si rischia : 20.23 "Cercherò di rassicurare l'Europa, ma quando sento proposte velleitarie e stravaganti rischia di essere difficile rassicurare". Così il premier Paolo Gentiloni, intervistato dal TG1. Se si va fuori strada -dice Gentiloni alla vigilia del vertice Ue di Sofia"non c'è il Paradiso ma il burrone". L'Italia è un grande Paese e può dire la sua in Europa -aggiunge- "ma per essere protagonisti bisogna credere nel futuro dell'Europa, non ...

Paolo Gentiloni lancia un segnale a M5S e Lega : "Gli italiani non vogliono deragliare dall'Europa - chi la vuole portare altrove farà i conti con la storia" : Nel giorno in cui Lega e 5 Stelle continuano a trattare sul programma di governo, arriva da Firenze, dove è in programma "State of the Union", il monito del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, sulla necessità che l'Italia resti ancorata al progetto europeo. "Sono convinto - ha chiosato Gentiloni - che la stragrande maggioranza degli italiani non voglia deragliare da quello che è uno dei pilastri costituenti del nostro ...

Maria Elena Boschi : 'Non mi candido segretario del Pd'. E candida Gentiloni di nuovo premier : ... bel lontana dalla sua Arezzo e dagli scandali di Banca Etruria , una volta eletta alla Camera Maria Elena Boschi si era letteralmente eclissata dalla scena politica e dai salotti tv. Ci ha fatto ...