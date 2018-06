Genova | clochard mangia in strada | multa di 200 euro Infastidiva i commercianti

Genova - multa di 200 euro a una clochard : 'Infastidiva i commercianti' : Eva , una signora minuta di 65 anni , senza fissa dimora, aveva posizionato le sue cose, qualche coperta e qualche straccio vecchio, vicino le vetrine di Via XX Settembre, sotto i portici del famoso ...

Genova - multa di 200 euro a una clochard : infastidiva i commercianti perchè bivaccava per strada : Genova, multa di 200 euro a una clochard: infastidiva i commercianti perchè bivaccava per strada La donna, 65 anni, slovacca, aveva allestito un piccolo giaciglio vicino alle vetrine dei negozianti che hanno chiamato i vigili Continua a leggere L'articolo Genova, multa di 200 euro a una clochard: infastidiva i commercianti perchè bivaccava per strada proviene da NewsGo.