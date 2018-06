Genoa | è fatta per Lisandro Lopez | ecco la formula dell’acquisto

Genoa : torna Mandragora? Ed è fatta per Marchetti : Le mani del Genoa su Federico Marchetti . L'addio, prossimo, di Mattia Perin , in orbita Juve, impone ai rossoblù di andare alla ricerca di un numero uno da mettere a disposizione di Ballardini per la ...

Genoa - è fatta per il dopo Perin : arriva Marchetti dalla Lazio - i dettagli : Federico Marchetti sarà il nuovo portiere del Genoa dopo l’addio di Perin che è destinato ad approdare alla Juventus Il Genoa alle prese con un via vai in porta che cambierà le gerarchie tra i pali. Perin, come noto, è in procinto di approdare alla Juventus, ma il presidente Preziosi non si farà trovare impreparato ed ha già acquistato un valido sostituto per la prossima stagione. Si tratta, secondo quanto rivelato dal Corriere dello ...