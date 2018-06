Gelo tra Trump e Trudeau | nemico pubblico numero uno della Casa Bianca

Pd : Bersani ‘serve nuova forza a sinistra’ - Gelo dem (2) : (AdnKronos) – Un percorso, quello del Pd, che sarà definito nelle prossime settimane. Probabilmente ci sarà a luglio l’assemblea che indirà il congresso. L’idea resta sempre quella di farlo entro l’anno per arrivare con un assetto definito alla prova delle europee del 2019. E chissà se il Pd ci arriverà tutto intero. Molti hanno cerchiato in rosso l’appuntamento della Leopolda. Arrivata alla nona edizione, dal ...

Pd : Bersani ‘serve nuova forza a sinistra’ - Gelo dem (3) : (AdnKronos) – “Quella che stiamo attraversando, è chiaramente una fase di transizione, dobbiamo lavorare sulle contraddizioni, non lasciamo tutto a M5S e Lega… La verità, la sostanza, è che noi di sinistra abbiamo lasciato il tema del sociale ai cinque stelle e ai leghisti’ e da lì bisogna ripartire”. Con un “progetto nuovo” e senza cartelli ‘anti’. Come il ‘fronte repubblicano’ ...

Pd : Bersani ‘serve nuova forza a sinistra’ - Gelo dem : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – ”Ci vuole una roba nuova, una idea nuova, una nuova forza politica… Ognuno metta a disposizione sigle simboli e persone e si comincia a lavorare”. Nel giorno della fiducia al governo Conte alla Camera, Pierluigi Bersani lancia la sua proposta parlando a Montecitorio con colleghi e giornalisti. Perchè proprio oggi? chiedono i cronisti e l’ex-segretario del Pd lascia intendere che a muoverlo ...

Pugni e calci per Gelosia alla compagna in mezzo alla strada : Firenze, 6 giugno 2018 - Ha picchiato la compagna procurandole fratture multiple alle costole, un trauma cranico lieve e un taglio all'altezza del sopracciglio. Per questo la notte scorsa un uomo di ...

Caroline Baglioni e MichelanGelo Bellani. Nuovamente - tra prossimità e ricerca - Teatro e Critica : Un cartellone di spettacoli dedicato ad alcuni artisti umbri e inserito nel Perugia Teatro Festival voluto dal Teatro Stabile dell'Umbria. Foto Giovanni Menesto In scena per la prima volta a Perugia ...

Amici - è Gelo tra Simona Ventura e Heather Parisi : Continua la guerra fredda fra Heather Parisi e Simona Ventura ad Amici. La conduttrice e la showgirl nelle ultime settimane si sono scontrate duramente e le loro liti, dallo studio del programma, si sono spostate anche sui social, dove sono volate parole grosse. Da qualche puntata però fra le due è calato il gelo: Heather e Simona non si rivolgono più la parola, nemmeno per litigare, e continuano a scambiarsi frecciatine a distanza. Lo scontro ...

Radja Nainggolan/ “Belle donne? Mi vogliono e io non sono un anGelo. Tradimenti? Se non esce nulla...” : Radja Nainggolan racconta a un programma televisivo i gay all'interno del calcio e la sua vita coniugale insieme a Claudia Lai. La povera moglie sembra proprio subire numerosi tradimenti(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 15:41:00 GMT)

Torino - 20enne aggredita con l’acido in strada/ Ultime notizie - a sfigurarla una donna : movente è la Gelosia? : Torino, aggressione con acido in strada: 20enne africana attaccata da un'altra donna forse per gelosia o per regolamento di conti tra prostitute colleghe. Le Ultime notizie (Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 10:01:00 GMT)

SantarcanGelo - terribile incidente tra auto e moto sulla via Emilia. Grave motociclista : Santarcangelo , Rimini, , 2 giugno 2018 " Tremendo schianto oggi pomeriggio sulla via Emilia , a Santarcangelo , tra un un'Aprilia e una Panda. La dinamica dell'incidente non è ancora stata ...

Anna TatanGelo e Gigi D’Alessio pace fatta : tra la coppia è tornato il sereno : Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio di nuovo vicini: il gossip dopo la separazione Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono tornati insieme? Sebbene sia questa la domanda a cui i fan della coppia sperano di rispondere presto positivamente, al momento niente è stato confermato o smentito a tal proposito dai diretti interessati. I gossip sul loro […] L'articolo Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio pace fatta: tra la coppia è tornato il ...

NBA – Caos Sixers - indagine su ColanGelo : tramite account fake avrebbe criticato giocatori - staff e passato informazioni ai media : Il presidente delle basketball operations dei Sixers, Bryan Colangelo sotto investigazione da parte della franchigia per l’uso di alcuni account fake La postseason dei Sixers è ormai finita da tempo ma a Philadelphia è scoppiato un caso che terrà impegnata la franchigia per diverso tempo. Lo scorso febbraio, ‘The Ringer’ ha ricevuto una segnalazione anonima nella quale è stato reso che il presidente delle basketball operation dei Sixers, Bryan ...