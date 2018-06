Gb | Boris Johnson non esclude possibile tracollo della Brexit

notizie.tiscali

: 'Ammiro sempre di più Donald #Trump: sono sempre piu' convinto che ci sia del metodo nella sua follia': lo ha detto… - petro_francesco : 'Ammiro sempre di più Donald #Trump: sono sempre piu' convinto che ci sia del metodo nella sua follia': lo ha detto… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Fuorionda di Boris Johnson: 'Se fosse Trump a negoziare la Brexit, vedremmo dei risultati' [news aggiornata alle 09:07] htt… - Swan33A : Ho aperto la pagina di twitter. Ho visto che ci sono piu di 20.000 twitts su Boris Johnson. Chiudo la pagina di twi… -

(Di venerdì 8 giugno 2018) "Se non si fanno i cambiamenti adeguati, se non si hanno gli attribuiti per seguire una politica indipendente, non si otterranno mai i benefici economici e politici", ha concluso. 8 ...