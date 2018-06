Gaza | nuovi scontri alla frontiera | diversi morti e oltre 500 feriti

Israele compie nuovi attacchi aerei sulla Striscia di Gaza : La tacita tregua raggiunta giorni fa fra Israele e Hamas è in bilico dopo una nottata di fuoco in cui da Gaza sono stati sparati razzi verso località israeliane di confine, nuovi attacchi a cui l'...

Gaza - NUOVI RAID ISRAELE CONTRO HAMAS/ Gerusalemme accusa i palestinesi : “usano i bambini come armi” : Medio Oriente, a GAZA NUOVI RAID di ISRAELE CONTRO HAMAS: "usano i bambini come armi, non credete agli ipocriti nel mondo", attacca Gerusalemme. Scontri sulla Striscia con i palestinesi(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 13:01:00 GMT)