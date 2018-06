Gaza | due palestinesi uccisi e 512 feriti in scontri

Israele : due razzi da Gaza - uno intercettato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

L’esercito israeliano ha bombardato una postazione di Hamas a Gaza - ci sono due morti : Stamattina l’esercito israeliano ha attaccato con un carro armato una postazione di Hamas a Khan Yunis, nella Striscia di Gaza , per ritorsione contro il ritrovamento di un dispositivo esplosivo nei pressi del confine con Israele. Secondo il ministero della Sanità The post L’esercito israeliano ha bombardato una postazione di Hamas a Gaza , ci sono due morti appeared first on Il Post.

Scontri a Gaza - media : oltre 50 morti e quasi duemila feriti nel giorno dell'inaugurazione ambasciata Usa : Per primi al mondo", ha spiegato l'ambasciatore David Friedman nel suo intervento. Lega araba: "Il mondo fermi questo massacro" - Il segretario generale aggiunto della Lega araba con delega per la ...

Scontri a Gaza - media : decine di morti e quasi duemila feriti nel giorno dell'inaugurazione ambasciata Usa : Per primi al mondo", ha spiegato l'ambasciatore David Friedman nel suo intervento. Lega araba: "Il mondo fermi questo massacro" - Il segretario generale aggiunto della Lega araba con delega per la ...

Apre l’Ambasciata Usa a Gerusalemme : scontri al confine Gaza -Israele - due vittime e molti feriti : Sono già due le vittime palestinesi delle violenze esplose stamattina - e ancora i ncorso - ai confini della Striscia di Gaza, dove migliaia stanno manifestando in concomitanza con l’inaugurazione del l’Ambasciata Usa a Gerusalemme , prevista per stasera. Lo ha annunciato il ministero della Sanità del governo dell’Autorità nazionale palestinese (Anp)...

Gaza - Corte Aja : crimini dalle due parti : 00.31 "La violenza contro i civili potrebbe costituire dei crimini in base allo statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, così come l'utilizzo della presenza di civili per mascherare attività militari". Così il procuratore della Corte de l' Aja Fatou Bensouda sulla situazione tra Israele e Hamas a Gaza. Esprime "grave preoccupazione" per il deteriorarsi della situazione e ricorda: la situazione in Palestina "è sotto esame preliminare ...