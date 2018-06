Gardaland SEA LIFE Aquarium festeggia la Giornata Mondiale degli Oceani

newsgo

: 8 giugno 2018 Gardaland SEA LIFE Aquarium celebra la Giornata Mondiale degli Oceani - Primapressit : 8 giugno 2018 Gardaland SEA LIFE Aquarium celebra la Giornata Mondiale degli Oceani - Primapressit : 8 giugno 2018 Gardaland SEA LIFE Aquarium celebra la Giornata Mondiale degli Oceani -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Indietro 8 giugno 2018 2018-06-08T10:46:29+00:00 ROMA – In occasione dellaSEAaccoglie, presso la vascaca, un esemplare di Pesce Napoleone per dare il via ad un progetto di monitoraggio. Il Pesce Napoleone, che fa parte delle specie protette dalla CITES (Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate … L'articoloSEAlaproviene da NewsGo.