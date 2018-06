: #News #G7, Trump salta tappa cambiamenti clima - CyberNewsH24 : #News #G7, Trump salta tappa cambiamenti clima - NotizieIN : G7, Trump salta tappa cambiamenti clima - TelevideoRai101 : G7, Trump salta tappa cambiamenti clima -

Il presidente degli Stati Unitilascerà già a "metà mattinata sabato" il vertice del G7 in canada. "Il presidente viaggerà direttamente a Singapore dal Canada". Lo comunica la Casa Bianca in una puntualizzazione di programma che vede cosìre la sessione suitici e l'ambiente al vertice in Quebec. La comunicazione giunge dopo una serie di tweet con cuirisponde a distanza al presidente francese Macron e al primo ministro canadese Trudeau.(Di venerdì 8 giugno 2018)