G7 | Trump a Conte | Una vittoria grandiosa

Al G7 Conte si smarca dall'Europa ma si distingue da Salvini : "Sui dazi di Trump ascolteremo - abbiamo una posizione moderata" : Un Giuseppe Conte equilibrista. Nella sua prima uscita internazionale, il neo presidente del Consiglio riesce da un lato a smarcarsi dalle posizioni dei principali leader europei, dall'altro a mitigare le posizioni da agit-prop del suo vicepremier Matteo Salvini. "L'avvocato del popolo italiano" aveva un esordio su un palcoscenico tutt'altro che agevole. Il G7 canadese di Charlevoix si apriva con due questioni pesanti, lanciate da Donald Trump ...

