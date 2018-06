G7 - scontro Europa-Usa. Trump : la Russia rientri nel G8. Conte : sono d'accordo con il presidente americano. Battaglia sui dazi : scontro Europa-Usa al G7 di Charlevoi in Canada. Dalla Russia ai dazi, dal clima all'Iran. Donald Trump, che lascerà il vertice in anticipo per preparare il faccia a faccia con il leader...

Trump chiede che la Russia torni al G7 - Conte si schiera con lui. È scontro con l’Europa al vertice : La Russia conquista la scena del G7 pur non facendo parte delle sette potenze che si riuniscono in Canada. Prima di partire per il vertice, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che a Mosca dovrebbe essere permesso di tornare a far parte del G8....

Immigrati - riforma del regolamento di Dublino : scontro in Europa. Salvini : vogliono fregarci : ... alla riunione informale Affari interni di Innsbruck, a settembre , durante la presidenza austriaca, , 'annuncerò qualcosa come un piccola rivoluzione copernicana ' sulla politica di asilo. Lo ha ...

scontro con la Tunisia - in Europa con Orban. Nasce l'Ostpolitik di Matteo Salvini : Il governo Conte non si è ancora presentato alle Camere che già la sua politica estera registra un sussulto: Matteo Salvini provoca le ire della Tunisia accusandola di esportazione, per mezzo dei flussi migratori, di galeotti. Parole che non piacciono al paese considerato il risultato migliore delle primavere arabe, fattore di stabilità in tutta la turbolenta sponda sud del Mediterraneo. Ambasciatore italiano convocato, ...

Governo : Confartigianato Veneto - attenti a scontro con Europa (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Sia chiaro -prosegue - queste considerazioni economiche nulla hanno a che vedere con la legittima -e fondata- dialettica politica sul ruolo dell’Italia in Europa e sulle nostre legittime intenzioni di evolvere i trattati di Roma. Ma in questa situazione, alimentare diale

Governo : Confartigianato Veneto - attenti a scontro con Europa : Venezia, 30 mag. (AdnKronos) – ’65 turisti su 100, dei 19 milioni e mezzo che arrivano ogni anno in Veneto, sono stranieri. Non solo, la loro permanenza è superiore alla media con il 68% di incidenza sul totale delle presenze, e ancora più ‘prezioso’ è il turista tedesco che vale un quarto della fetta straniera e soggiorna ancora più a lungo. Si tratta quindi di un turismo ricco e non mordi e fuggi”. Agostino ...

Renzi : si tornerà presto al voto. scontro tra chi vuole uscire da Europa : Renzi: incapacità di governo tra Lega e 5S Roma – Di seguito le parole di Matteo Renzi, riportate nella sua enews. “Si andrà molto presto alle Elezioni, frutto dell’incapacità di governare di Lega e Cinque Stelle. Sarà una battaglia incredibile tra chi vuole uscire dall’Europa e chi vuole un’Italia forte ma dentro l’Europa. Sarà una battaglia tra chi combatte sulla base di fake news e chi porterà numeri, ...

Dal deficit al debito pubblico - il tandem Lega-M5S allo scontro con l’Europa : Tra le misure indicate nella bozza di programma, oltre alla richiesta alla Bce di cancellazione di 250 miliardi di debito, la creazione di un fondo con 200 miliardi di immobili pubblici. Le quote sarebbero vendute ai piccoli risparmiatori. Tolta invece la parte sull’uscita dall’euro. Su conti pubblici e migranti è scontro frontale con Bruxelles...

Governo - nuovo incontro Di Maio-Salvini/ scontro M5s-Lega con l’Europa : contratto in bilico : Governo M5s-Lega, stallo su premier, programma e contratto: Mattarella non parla dopo Salvini e Di Maio e concede altro tempo. "contratto in bilico": scenari e ultime notizie live(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 19:45:00 GMT)

M5S-LEGA & FINANZA/ Deficit - fiscal compact e dazi : sarà scontro con l'Europa? : E' iniziato l'esame del Def, che deve sterilizzare l'aumento dell'Iva. Ma sui vincoli di bilancio l'Italia potrebbe avere 'posizioni di sfida'

CHE TEMPO CHE FA/ Lo "scontro" tra Cutugno e Napolitano : meglio Europa o Nazione? (puntata 26) : Grandi ospiti a Che TEMPO che fa: si comincia con Toto Cutugno, per finire al Presidente (o era Re?) Giorgio Napolitano. Interessante l'analisi politica di Marco Travaglio.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 06:30:00 GMT)