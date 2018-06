G7 NATO E RUSSIA Il manuale Dc che tiene a galla l' Italia di Conte

Stoltenberg : “Alla NATO non si è parlato di sanzioni alla Russia” : Stoltenberg: “alla Nato non si è parlato di sanzioni alla Russia” Stoltenberg: “alla Nato non si è parlato di sanzioni alla Russia” Continua a leggere L'articolo Stoltenberg: “alla Nato non si è parlato di sanzioni alla Russia” proviene da NewsGo.

Salvini : sanzioni a Russia inutili - NATO ci aiuti con migranti : Roma, 7 giu. , askanews, Matteo Salvini ritiene le sanzioni contro la Russia 'inutili' e invita piuttosto la Nato a contribuire a frenare 'l'aggressione in corso' nel Mediterraneo. Il vicepremier e ...

La brigata "lettone" test della fedeltà : con la NATO o con la Russia? : Non riusciremo forse a far togliere dall'Europa le sanzioni alla Russia, ma quei soldati impegnati nella "Fortezza Bastiani" del Baltico, almeno quelli possiamo richiamarli a casa. C'è una brigata in Lettonia che può servire al nuovo governo gialloverde per portare a casa due risultati: chiamarsi fuori da una missione ritenuta "inutile" e, al tempo stesso, dimostrare alla Russia di Vladimir Putin che il "governo del cambiamento" ...

Non è ancora crisi con la NATO - ma le parole di Conte sulla Russia non sono piaciute affatto : Il rischio di rimanere isolati 'L'Italia può aprire certo: la politica estera è essenzialmente nazionale. Ma si troverà isolata, o in magra compagnia, in Europa e nella Nato. Tanto vale buttare nel ...

Non è una crisi - ma le parole di Conte sulla Russia non sono piaciute affatto alla NATO : Va bene in dialogo con Mosca ma le sanzioni restano: questo il messaggio inviato dal segretario generale della Nato Jens Stoltenberg al neo premier italiano Giuseppe Conte, che nel suo discorso al SeNato ha parlato di “revisione del sistema delle sanzioni”. Una iniziativa che non piace nemmeno agli Usa e alla Germania. Quella del segretario della Nato non è una chiusura totale: "Con la Russia dobbiamo mantenere ...

Per ex segretario NATO la Russia in grado di occupare l'Ucraina in 2 giorni - : Mosca ha ripetutamente affermato di non essere una parte del conflitto interno ucraino e di essere interessata al superamento della crisi politica ed economica dell'Ucraina.

Governo M5s-Lega - ultime notizie/ Conte-Di Maio “nella NATO ma dialogo Russia” : Salvini - lite con Forza Italia : Governo Conte, ultime notizie Lega-M5s: Di Maio, "stiamo nella Nato ma dialogo con la Russia". Premier verso il G7, Salvini litiga con Forza Italia: a rischio centrodestra?(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 10:30:00 GMT)

Sanzioni alla Russia - Di Maio contro la NATO : "L'Italia non sarà supina a volontà di altri governi" : Lo stop di Stoltenberg: "Le Sanzioni non si toccano" La Nato è pronta a dialogare con la Russia, ma le Sanzioni imposte a seguito della sua politica in Ucraina restano in vigore "fino a quando Mosca ...

Di Maio : “Restiamo nella NATO e alleati Usa - ma dialoghiamo con la Russia. Governo non supino alla volontà di altri” : “Restiamo nella Nato e alleati degli Stati Uniti, ma portiamo avanti anche il dialogo con gli altri Paesi, come la Russia, così come è sempre stato”. Il ministro al Lavoro, Luigi di Maio, a margine di un incontro con i vertici della Leonardo nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, ha ribadito la posizione espressa dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel discorso con cui ha chiesto la fiducia al SeNato.”Non mi preoccupa ...

